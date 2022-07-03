Начнем с новой оборонной стратегии НАТО. Мы понимаем так, что Джозеф Байден формально подкрепил это не евроатлантическое решение, а президентское, но он подписал новый транш на 800 миллионов долларов. К нему присоединился премьер-министр Борис Джонсон, подписавший миллиард фунтов стерлингов военной помощи.

Что же они могут сделать, если черным по белому в новой концепции НАТО написано, что Россия представляет значительную непосредственную угрозу безопасности Запада. А что сейчас происходит? Никакая армия Запада не отражает эту угрозу. Украинская армия ежедневно защищает Запад от этой угрозы и ослабляет эту угрозу, уничтожая потенциал русской армии. И платит за это своими жизнями, уже десятки тысяч жизней, потерянных Украиной в этой борьбе, в этой исторической борьбе с ордой, как теперь сказано в таком уважаемом документе такими уважаемыми людьми – лидерами крупнейших государств мира, защищает Запад от значительной непосредственной угрозы.

Говоря о новой стратегии евроатлантического сообщества, мы понимаем так, что ее основными бенефициарами являются страны Балтии – Литва, Эстония, Латвия. Так, потому что предыдущая стратегия якобы предполагала то, что в случае российской агрессии как-то там когда-то в течение какого-то времени будут освобождать, постепенно усиливая, так сказать, различные инструменты безопасности. А сейчас все становится с головы на ноги, то есть Соединенные Штаты и НАТО готовят новую стратегию: если Путин рыпнется туда, значит, он получит. Мы понимаем, что это произошло в значительной степени благодаря нашим усилиям и через нашу кровь, кровь наших бойцов.

Абсолютно, вы указали на очень важный пункт, сняли у меня с языка: бенефициарами героической борьбы украинской армии и новых стратегических решений НАТО, конечно, являются балтийские страны, их спасли сейчас непосредственно от российской агрессии. Я бы прибавил туда еще Финляндию. Финляндия не случайно вступила в НАТО, отбросив 30-летнюю традицию нейтралитета – так же, как Швеция. Это значит, что она реально оценивает угрозу российской агрессии. Но вся эта стратегия, вся эта новая безопасность с Прибалтикой создана героическими усилиями украинской армии. Мы ценим, конечно, все эти новые формулы, и все те сотни миллионов долларов, которые выделены на помощь, и обещанные миллиарды. Но все равно Запад не до конца понимает, в какую ситуацию он попал. Помните эту знаменитую фразу Черчилля перед агрессией Гитлера, что Запад должен выбирать между войной и позором? Черчиллю пришлось во избежание позора выбрать войну. Так сейчас даже эта дилемма не стоит перед Западом, ему не нужно выбирать войну. Ему нужно лишь немного пожертвовать ценой на бензоколонке. Никакая жизнь американского солдата или солдата другой страны НАТО не требуется на алтарь этой безопасности Европы и цивилизованного мира. Всё за них делает Украина.

Тогда возникает вопрос: почему все оружие цивилизованного мира до сих пор не на полях сражений Украины. Почему выжимаются, как из пипетки, четыре «хаймерса», обещали еще четыре, хотя минимум, который нужен сейчас Украине, как об этом заявил генерал Залужный, 40 «хаймерсов». И так продолжается со всем.

Поставили нас на такую себе «капельницу». Мы понимаем так, что, возможно, это неуместное сравнение, но мы понимаем – по капельке, по ложечке, понемножку, понемножку, понемножку, а уже прошло, извините, четыре месяца российской полномасштабной не просто агрессии – войны, полноценной, самой большой на континенте со времен Второй мировой войны. Почему, собственно, эта стратегия – «по ложечке»?

До сих пор продолжается. Хорошо, вот на этой пресс-конференции (я только что посмотрел пресс-конференцию Байдена) не было этой фразы любимой Столтенберга и других западных лидеров: «Самое главное для нас избежать эскалации, избежать прямого столкновения с Россией, избежать Третьей мировой войны». Так она уже идет – Третья мировая война. Как это избежать эскалации, когда Путин поднял уровень своей эскалации до ступени «геноцид украинского народа»? Все происходящее действительно неслучайно. Обсуждается вопрос: Зеленский потребовал от Совбеза признать Россию государством-террористом. Ведь 16 июня Путин потерпел величайшее военно-политическое поражение, когда провалилась миссия его «путин-ферштейнов» этих европейских – Макрона, Драги и Шольца. Зачем они приезжали в Украину? Они приезжали навязывать свой план капитуляции, прекращения огня.

Я думаю, они приезжали с определенными предложениями, которые были дезавуированы или проверены британским комиссаром Джонсоном, премьер-министром, который долго кота за хвост не тянул и на следующий же день прилетел. Это, действительно, тоже очень важно отметить.

Некоторые факты, что Запад в идеальной, комфортной позиции, он выбирает не между войной и позором, а между небольшим беспокойством и позором. Это понимают Джонсон, балтийские страны, Польша, которые непосредственно говорят. Но, скажем откровенно, у администрации Байдена до сих пор есть противостояние. Друзья Украины – Блинкен и Остин твердо поддерживают. Остин первый отчеканил эту формулу, я помню ее дословно, в Киеве 25 апреля: цель американцев Соединенных Штатов в войне – победа Украины, полное восстановление материальных ценностей и очень важно, добавил, ослабление России до такой степени, чтобы она не смогла больше повторить такого. Вот там группировка «путинских ферштейнов», поддерживаемая целой армией купленных кремлем американских политологов, начиная с Киссинджера, известного советского разведчика Саймса, они делают все, чтобы выхолостить формулу. И вот уже даже Байдена заставили с этим считаться, он в последнее время формулирует уже в несколько размытых комбинациях: главная цель – не дать Путину одержать победу или второй вариант – поддерживать Украину так, чтобы в решающий момент, когда неотвратимо наступят переговоры, как в любой войне, Украина имела бы более сильную позицию. Словно уступая под давлением этой мерзости, не использует формулу победы. В конце концов, нам не важны эти стилистические особенности, важно сейчас только одно – количество оружия, поступающего в Украину.

Количество и темп. Я с вами соглашаюсь, да.

Больше, больше, быстрее, скорее, скорее. Никаких формул уже не осталось в общении Украины со своими союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами.

У меня есть простое объяснение. Лежит оно фактически на столе: почему коллективный Запад пытается, так сказать, контролировать – «по капельке, по ложечке» процесс поставок тяжелого вооружения. Потому что, я думаю, Путин дал не один сигнал, по закрытым каналам речь идет о чем – о нашем любимом словосочетании, которое называется «тактическое ядерное оружие» и, возможно, «грязная бомба». Потому что не зря он начал активно дружить с представителями разных талибанских организаций. Я здесь не хочу винить Талибан, что, так сказать, он может стать бенефициаром подобной формулы, но «грязную» ядерную бомбу, я думаю, что во всех разведках, в том числе и в Моссаде, эту формулу воспринимают с очень большой опасностью. Я думаю, что, возможно, об этом шла речь.

Я уточню вашу формулу: это все же не из пипеточки, но ясно видно, что какие-то люди там в Белом доме держат фалды того же Блинкена и Остина, когда они отправляют новые партии военной помощи. Но с другой стороны, все заявления, которые уже сделаны на саммите, они уже политически и психологически связали Запад, конечно, этими обязательствами, что поражение Украины (т.е. любой результат, кроме восстановления территориальной целостности, – это поражение, потому что такой конец будет только поощрять агрессора) будет рассматриваться как поражение Соединенных Штатов, которое будет приравниваться к бегству из Афганистана. Что касается ядерного оружия, хотя этот шантаж продолжается, то мы видим, что уже никто не боится его ядерного шантажа. Было разъяснено, что вся его стратегия основывалась на том, что, когда они запугают применением ядерного оружия, Запад ужаснется и капитулирует. Это не так. Очень положительный момент – Путина перестали бояться во всем мире. Во-первых, украинская армия показала, что такое его вооруженные силы. Украинская армия со старым советским оружием, армия, которой восемь лет назад просто не существовало, она одержала ряд побед: битва под Киевом заставила отступить, свеженькая к моему дню рождения, спасибо, – русских выбили с острова Змеиный. А ядерный шантаж сейчас уже воспринимают как обычные понты. Хотелось бы такой же дерзости больше в отношении Путина лидеров Запада, чем та, которую продемонстрировал, например, президент Казахстана Токаев, который публично просто надавал Путину пощечин на так называемом международном форуме. Многие цитируют его отказ признать «ДНР/ЛНР», а там он во всех вопросах оппонировал Путину – и относительно изоляции от мировой экономики, и так называемого доминирования на постсоветском пространстве. Не боится Путина Литва – вы правильно сказали в начале вашей программы, что это пример Украины, которая показала ничтожность путинских вооруженных сил, добавил силы Литве. Смотрите, Литва поднимает уровень конфликта с Россией в отношении санкционных товаров. Европейская комиссия уже завиляла хвостиком, хочет договориться о каком-то компромиссе. А президент Литвы заявил очень твердо: нам Европейская комиссия не указ, мы суверенное государство, само решающее, какие товары можно транзитировать с нашей территории или нет. Норвегия задержала сомнительную транспортировку сомнительных товаров из России на норвежскую суверенную территорию, остров Шпицберген. И вообще тоже смелый шаг Финляндии и Швеции.

Я соглашаюсь, Токаев сделал чрезвычайно важный шаг, и Литва с Финляндией и Швецией тоже сделали, каждая в своей, так сказать, сфере. Но мы об этом говорили пару лет назад, очень хорошо помню, собственно, о том, чем был так называемый Данцигский, или Гданский, коридор для Гитлера, тем самым может стать Кенигсбергский, или Калининградский, коридор для Путина. Но, такое впечатление, что он поджал хвост. И эта вот концентрация войск в Беларуси будет направлена не против Литвы, не против Польши, а такое впечатление, что он все-таки укатал Батьку на последний самый тяжелый грех – вступление Беларуси в открытую войну против Украины.

Два момента: вы совершенно правы, что в этом конфликте вокруг Сувалкского коридора сейчас же поджал хвост. Вы же помните: в первый же день, буквально вечером после провозглашения Литвой ограничений два самых бешеных пса МИД – сумасшедшая Машка и мордастый заместитель министра Левков, которому принадлежит известная фраза к НАТО: «Собирайте свои манатки и убирайтесь прочь», – они выдали одну и ту же формулу: «дипломатические инструменты исчерпаны» в ответ на шаг Литвы, «мы теперь будем применять другие инструменты». Это напоминает, помните, в декабре у них была любимая формула, мол, дипломатические инструменты исчерпаны, мы теперь будем применять военно-технические инструменты. Ну и что? В ответ на это Литва заявила, что ей Еврокомиссия не указ, а Соединенные Штаты в очень резкой форме на следующее утро заявили, что на любое военное давление будет немедленно активирована статья 5. И все. После этого прошла неделя, и все угрозы в адрес Литвы прекратились. Я здесь общаюсь с американскими военными, украинскими, которые здесь находятся на постоянной основе, обсуждаем с американцами темпы помощи. Знаете, о чем мечтают в Пентагоне? Чтобы какая-нибудь случайная бомба российская попала на территорию одного из натовских государств, Польши например. Вот тогда у нас будут развязаны руки, никакие политики не смогут остановить нас, и мы расправимся с ним полностью. И он это отлично понимает. Вы же помните: где крики, когда начались поставки? Он же кричал, что будем расстреливать конвои с оружием. Все оружие идет в Украину через Польшу и Румынию. Был хоть один случай удара по Польше? Не было и не будет, он прекрасно понимает, что одна-единственная упавшая на Польшу бомба – включается статья 5, и тогда этот корпус тогда уже не будет, эти страны будут находиться в состоянии войны с Россией, и тогда уже Байден не будет спрашивать: а вот эти ракеты могут достать до белгородского аэропорта или нет. Тогда силы НАТО – они же видели, что такое армия России – они уничтожат ее через несколько часов, если у них будут развязаны руки, после нападения на страну. Возвращаясь к тезису, который вы начали, что главный результат – это обеспечение безопасности прибалтийских стран. Этого Украина уже добилась. Теперь осталось добиться с помощью американского оружия безопасности.

Для нас это ключевой момент. Здесь я хотел бы просто вернуться к истории с Лукашенко. Не зря они готовят плацдарм. И мы понимаем, что то ограниченное число батальонно-тактических групп, которые «made in Белораша», они могут быть мощно усилены частью группировки, которая находится сейчас в Курске. И так далее, это делается довольно быстро. Третий момент – чрезвычайно важный. Понимаем, что Путин перешел к использованию ракет малой точности, но чрезвычайно кровавых и, в том числе, эффективных против гражданских объектов. Соответственно, такое ощущение, что, возможно, у него действительно заканчиваются силы и все, что у него есть, до последнего прыжка на амбразуру. Но здесь вопрос: чья возьмет, поэтому еще есть вопрос Беларуси и вопрос, так сказать, несколько слишком долго растянутой помощи со стороны Запада.

Здесь, собственно, два ваших вопроса: первый о Беларуси, а второй – о тактике террора Путина, стратегии террора, я бы так сказал. Вы знаете, самое неблагодарное для политолога – делать прогнозы. Но я рискну. Вы знаете, я за Лукашенко наблюдаю уже почти 30 лет, как он петляет, отказываясь от должности минского секретаря райкома. Начинал он еще при Ельцине, приезжал ежегодно в Москву, подписывал очередной договор о «всеобъемлющем объединении», разбивал стакан с водкой публично перед камерами, потом ехал с 10–12 миллиардами долларов, однако не соглашался. Вот мой прогноз: он пропетляет и сейчас. Отправить белорусские войска на украинскую территорию – это слишком рискованно для него. Он знает те самые результаты социологического опроса.

Он знает, что не только Мозырь под украинской границей? То есть, что не только Киев под угрозой, но и Минск, Гомель и Мозырь? Он тоже понимает?

Они могут повернуть против Лукашенко, а кроме того, все же рядом, президентский дворец рядом. Он боится. Я на одном канале уже цитировал надежный источник, мне рассказали подробности последней встречи Лукашенко и Путина. Посреди встречи Путин резко прервал переговоры и пошел к двери, громко произнеся, чтобы все услышали: «Пусть уже кто-нибудь объяснит этому гандону, что он живым отсюда не уедет». Через час переговоры возобновились, и там они разыграли спектакль: Лукашенко выразил просьбу Путину обеспечить его ядерным оружием, и Путин согласился его обеспечить ядерным оружием. Но все равно он продолжал петлять. Я не знаю, что между ними произошло за сценой. У него две смертельные угрозы: либо Путин его убьет, если он не нападет на Украину, либо собственные военные убьют или украинская ракета. Не позавидуешь человеку. Мне кажется, что это не ресурс для российской армии.

А тактика террора – это…

А тактика террора – я не успел договорить, слишком много тем. Путин имел две возможности одержать победу. Первая – это успех блица, захватить столицу, посадить там какого-нибудь Марчука…

Януковича, Медведчука.

Как в 1968 году было, помнишь, как они захватили Чехословакию? Советский пассажирский самолет запросил посадку в Праге, оттуда выскочили спецназовцы, рванули в центральный комитет, арестовали Дубчека, избили его, отвезли в Москву, и на этом все закончилось. Такого не вышло. Второй вариант победы был – чрезвычайное давление европейских стран, включая тех лидеров, которых я назвал. Итальянский план – это был план капитуляции, прекращение огня, и дальше в плане было прописано так: возобновить двусторонние российско-украинские переговоры по спорным территориям. То есть то, что уже захвачено, а это не только ОРДЛО и Крым, но и часть Херсонской и Запорожской областей – теперь спорные территории. Понятно, что это – поражение Украины, ее капитуляция. Дело уже даже не в территориях – этот план содержал также ограничения, чуть ли не с пистолетиками оставляли украинцев.

С арбалетами, можно сказать.

Да-да, с дубинками. Или запрет на импорт вооружений и так далее. Это был серьезный шанс, разочарование очень велико. Сейчас ничего не осталось, кроме террора. Террор. Заставить. Если раньше он хотел, чтобы Драги, Макрон и Шольц заставили украинское руководство подписать, сейчас он хочет, чтобы сам украинский народ под бомбами заставил украинское руководство подписать капитуляцию. Но он снова ошибся. Он не понимает сущности ни народа, ни его гражданского общества, ни его политического класса, ни руководства. Это не случайные его ошибки, те попадания, это его стратегия – стратегия устрашения. Он будет ее наращивать.

К сожалению, я с вами соглашаюсь. В свое время нацисты пытались использовать тактику стратегических бомбардировок городов Великобритании. Мы понимаем, что жертв было очень много – Ковентри, Лондон и другие, но это не сломило волю британского народа. Не сломит волю и народа украинского.