Об этом написал в Twitter Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по размеру украинский зерновой терминал в Николаеве", – написал Боррель.

По его словам, пропаганда Путина, пытающаяся возложить вину в продовольственном кризисе на санкции ЕС, становится все более циничной.

4 июня Петр Порошенко в интервью для Фонда Аденауэра заявил, что глобальный продовольственный кризис доказывает, что Путин воюет со всем миром, и мы должны вместе его остановить.

В тот же день Reuters предположил, что Европу ожидает волна беженцев с Ближнего Востока и Африки, которую породит созданный РФ продовольственный кризис.

6 июня Зеленский сообщил, что Украину не пригласили на переговоры РФ и Турции об экспорте зерна.

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