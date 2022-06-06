Ракетными ударами по Украине Россия приближает глобальный продовольственный кризис, - Боррель
Россия приближает продовольственный кризис, уничтожая ракетами комплексы для хранения украинского зерна
Об этом написал в Twitter Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по размеру украинский зерновой терминал в Николаеве", – написал Боррель.
По его словам, пропаганда Путина, пытающаяся возложить вину в продовольственном кризисе на санкции ЕС, становится все более циничной.
- 4 июня Петр Порошенко в интервью для Фонда Аденауэра заявил, что глобальный продовольственный кризис доказывает, что Путин воюет со всем миром, и мы должны вместе его остановить.
- В тот же день Reuters предположил, что Европу ожидает волна беженцев с Ближнего Востока и Африки, которую породит созданный РФ продовольственный кризис.
- 6 июня Зеленский сообщил, что Украину не пригласили на переговоры РФ и Турции об экспорте зерна.
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