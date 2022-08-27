Ракетными ударами не выиграть войну, но можно о ней напоминать, - Портников
Журналист Виталий Портников выразил мнение, что ракетными ударами страна-агрессор Российская Федерация не сможет выиграть войну против Украины, но постоянно напоминает украинцам о ней
Публицист поделился деталями в программе "Субботний Политклуб" на телеканале "Еспресо".
"Ракетными ударами нельзя выиграть войну, но можно напоминать о присутствии войны. Россияне и дальше будут обстреливать украинские города в течение этой войны. Рашисты стремятся обезлюдить приграничные города Украины", - отметил Портников.
Журналист добавил, что страна-агрессор обстреливает всю территорию Украины, но с разной интенсивностью.
"Мы видим, что происходит с несчастным Харьковом - это жизнь под постоянными обстрелами. Южные и восточные регионы Украины находятся под более активным огнем России по сравнению с северными и западными. Но это не значит, что обстрелов нет", - отметил Виталий Портников.
- 27 августа стало известно, что Кабмин выделил более 1,4 млрд. грн для создания резервных фондов на случай терактов России на объектах тепловой и водной инфраструктуры во время отопительного сезона.
- Вечером в субботу, 27 августа 2022 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.
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