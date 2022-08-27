Ракетными ударами не выиграть войну, но можно о ней напоминать, - Портников

Публицист поделился деталями в программе "Субботний Политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Ракетными ударами нельзя выиграть войну, но можно напоминать о присутствии войны. Россияне и дальше будут обстреливать украинские города в течение этой войны. Рашисты стремятся обезлюдить приграничные города Украины", - отметил Портников.

Журналист добавил, что страна-агрессор обстреливает всю территорию Украины, но с разной интенсивностью.

"Мы видим, что происходит с несчастным Харьковом - это жизнь под постоянными обстрелами. Южные и восточные регионы Украины находятся под более активным огнем России по сравнению с северными и западными. Но это не значит, что обстрелов нет", - отметил Виталий Портников.

27 августа стало известно, что Кабмин выделил более 1,4 млрд. грн для создания резервных фондов на случай терактов России на объектах тепловой и водной инфраструктуры во время отопительного сезона.

Вечером в субботу, 27 августа 2022 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb