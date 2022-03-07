Ракетным залпом с побережья под Одессой украинцы повредили патрульный корабль оккупантов

Об этом сообщил главный редактор портала BlackSeaNews и соучредитель Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко, передает Еспресо.TV .

Мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований и редакция BlackSeaNews продолжает отслеживать маневры кораблей ВМФ России в Черном море.

По данным группы, главный корабль серии патрульных корветов проекта 22160 "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года на подсанкционном Зеленодольском заводе (Татарстан). Спущен на воду 28 августа 2017 года, осенью того же года отбуксирован внутренними водными путями на захваченный завод "Залив" в Керчь для достройки. 25 марта 2018 года вышел из Керчи в город Новороссийск на государственные испытания, начавшиеся в мае 2018 года. 20 декабря 2018 года вошел в состав Черноморского флота.

В августе-октябре 2020 года по российским рекам перешел на Северный флот, где проходил испытания по установке контейнерного варианта крылатых ракет "Калибр", а затем вернулся на ЧФ.

С 19.05.2021 по 03.11.2021 находился в Средиземном море с базированием на Тартусе, Сирия.

Напомним, пограничник, который в 2014 году вывел из окружения 150 подчиненных, вернулся на службу.