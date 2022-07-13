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Главная война с Россией Ракетным ударом россияне разрушили здание свинофермы в Одесской области

Ракетным ударом россияне разрушили здание свинофермы в Одесской области

13 июля, 2022 среда
17:19
война с Россией Разрушено здание

В Одесской области российский агрессор ракетным ударом разрушил здание свинофермы

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Обстрел Никопольского района

Ночью из реактивных систем залпового огня "Град" через Каховское водохранилище атакован Никопольский район. Разрушены гаражи и ангары с сельскохозяйственной техникой. Потерь среди местного населения нет.

Ракетный удар по Одесской области

Позже ночью нанесен удар по Одесской области. Разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет.

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