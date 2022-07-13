Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Обстрел Никопольского района

Ночью из реактивных систем залпового огня "Град" через Каховское водохранилище атакован Никопольский район. Разрушены гаражи и ангары с сельскохозяйственной техникой. Потерь среди местного населения нет.

Ракетный удар по Одесской области

Позже ночью нанесен удар по Одесской области. Разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет.

В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов .

Российский агрессор готовится к обороне временно оккупированных территорий на Юге Украины.

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