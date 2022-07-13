Ракетным ударом россияне разрушили здание свинофермы в Одесской области
В Одесской области российский агрессор ракетным ударом разрушил здание свинофермы
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Обстрел Никопольского района
Ночью из реактивных систем залпового огня "Град" через Каховское водохранилище атакован Никопольский район. Разрушены гаражи и ангары с сельскохозяйственной техникой. Потерь среди местного населения нет.
Ракетный удар по Одесской области
Позже ночью нанесен удар по Одесской области. Разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет.
- В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов .
- Российский агрессор готовится к обороне временно оккупированных территорий на Юге Украины.
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