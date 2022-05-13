Ракетным обстрелом российские войска повредили Воронцовский дворец в Одессе

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, в результате одного из ракетных обстрелов Одессы пострадала одна из архитектурных жемчужин города – Воронцовский дворец. Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.

"Я хочу еще раз обратиться в международную организацию ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира", - сказал он.

Дворец является памятником культурного наследия и занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

3 мая оккупанты атаковали Одессу с воздуха, ПВО ВСУ сбило часть ракет.

В ночь с 7 на 8 мая в Николаеве и Одессе раздались взрывы.

Ракетный удар по Одессе нанесли российские оккупанты с использованием боевой авиации 9 мая примерно в 22:35.

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