Ракетным обстрелом российские войска повредили Воронцовский дворец в Одессе
В результате ракетных ударов оккупантов в Одессе пострадал памятник архитектуры XIX века. В Воронцовском дворце взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
По его словам, в результате одного из ракетных обстрелов Одессы пострадала одна из архитектурных жемчужин города – Воронцовский дворец. Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.
"Я хочу еще раз обратиться в международную организацию ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира", - сказал он.
Дворец является памятником культурного наследия и занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
- 3 мая оккупанты атаковали Одессу с воздуха, ПВО ВСУ сбило часть ракет.
- В ночь с 7 на 8 мая в Николаеве и Одессе раздались взрывы.
- Ракетный удар по Одессе нанесли российские оккупанты с использованием боевой авиации 9 мая примерно в 22:35.
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