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Ракетные войска поразили 3 российских ЗРК "Бук-М1". ВСУ преуспевают в районе Клещиевки, - Генштаб

16 сентября, 2023 суббота
20:24
Война с Россией

По состоянию на вечер субботы, 16 сентября, украинские войска имеют успехи в районе Клещиевки Донецкой области

Об этом говорится в сводке Генштаба за 15 сентября.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

Враг нанес 8 ракетных и более 50 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"От циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и другая гражданская инфраструктура", - пишет Генштаб.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Нанес авиационные удары возле Степка Сумской области и Малой Волчьей, Плетеневки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Галагановка Черниговской области; Рудак, Середина-Буда, Бачевск, Садки, Рясное Сумской области и Стрелечья, Гатище, Волчанск Харьковской области.
  • На Купянском направлении враг нанес авиационные удароы недалеко от Синьковки и Копанки Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Фиголовка, Лиман Первый, Петропавловка, Западное, Кондрашовка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационные удары претерпели районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское Луганской области и Серебрянка, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Сивесрк, Верхнекаменское Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили более 10 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. Нанесли авиационный удар возле Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении Россия вела безрезультатные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Авиационные удары претерпели Авдеевка и Северное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Невельское, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находились около 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении вражеские авиационные удары претерпел населенный пункт Старомайорское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении террористы нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов: Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Павловка, Каменское, Степногорск Запорожской области.
  • На Херсонском направлении РФ нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Львово Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон Херсонской области.

Наступательные действия сил обороны. Удары по россиянам

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", - пишет Генштаб.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий, украинские воины имеют успех в районе Клещиевки Донецкой области.

Авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления россиян, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, а также 5 – по зенитно-ракетным комплексам РФ.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение 3 зенитно-ракетным комплексам "Бук-М1" и 5 артиллерийским средствам противника", - отмечает Генштаб.

Ситуация во временно оккупированной Херсонской области

"В некоторых населенных пунктах Бердянского района Херсонской области российские оккупационные войска расквартируются в частных домах местных жителей. В то же время распространяется практика высвобождения частных домов после проведения фильтрационных мероприятий и принудительного переселения местных жителей по несколько семей в один дом", - рассказали в Генштабе.

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