Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Под поражение авиации попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Генштаб сообщает, что на разных направлениях украинские воины сбили 5 БПЛА "Шахед" и 2 "Орланы".

Генштаб сообщил , что в течение 9 ноября оккупанты нанесли 8 ракетных, 10 авиационных ударов и произвели более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb