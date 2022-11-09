Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили 6 районов скопления кафиров и их техники
В течение 9 ноября авиация ВСУ нанесла по оккупантам 4 удара, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
Под поражение авиации попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.
Генштаб сообщает, что на разных направлениях украинские воины сбили 5 БПЛА "Шахед" и 2 "Орланы".
- Генштаб сообщил , что в течение 9 ноября оккупанты нанесли 8 ракетных, 10 авиационных ударов и произвели более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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