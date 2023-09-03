Ракетные войска и артиллерия ВСУ за день уничтожили 10 артсредств врага, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В свою очередь авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по ЗРК противника.

Россияне нанесли 39 авиационных и один ракетный удар по территории Украины

А также произвели 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На основных направлениях фронта за сутки произошло 25 боестолкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрилечьей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, это, в частности, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Вовчанск, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе Стрилечьей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, это, в частности, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Вовчанск, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Дворичанское, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

вражеским обстрелам подверглись Тополи, Дворичанское, Колодязное, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Роздоливка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Роздоливка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Курдюмовки, Пивничного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Пивничное Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Курдюмовки, Пивничного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Пивничное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Враг продолжает вести артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Северное, Новокалиново Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Враг продолжает вести артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Северное, Новокалиново Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Червоное, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Червоное, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки, Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Николаевка Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.