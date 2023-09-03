Ракетные войска и артиллерия ВСУ за день уничтожили 10 артсредств врага, - Генштаб
В понедельник, 3 сентября, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ уничтожили 10 артиллерийских средств и один ЗРК противника
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
В свою очередь авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по ЗРК противника.
Россияне нанесли 39 авиационных и один ракетный удар по территории Украины
А также произвели 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На основных направлениях фронта за сутки произошло 25 боестолкновений
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрилечьей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, это, в частности, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Вовчанск, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области.
- На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Дворичанское, Колодязное, Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Роздоливка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Курдюмовки, Пивничного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Пивничное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Враг продолжает вести артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Северное, Новокалиново Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Червоное, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки, Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Николаевка Херсонской области и Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- В селе Кинськи Роздоры на временно оккупированном Запорожье произошел взрыв в кафе, в котором оккупанты отдыхали и хранили свои боеприпасы.
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