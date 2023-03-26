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Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 3 района сосредоточения врага, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, — Генштаб

26 мартa, 2023 воскресенье
18:35
война с Россией

В воскресенье, 26 марта, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и 3 района сосредоточения врага

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В госпитале на временно оккупированном Запорожье проходят лечение около 200 российских захватчиков

В Генштабе рассказали, что враг продолжает нести большие потери. Сообщается, что в населенном пункте Нововасиловка Приазовского района Запорожской области оккупанты используют местную больницу как госпиталь.

"По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков. Гражданскому населению запрещен доступ к лечебному заведению", - говорится в сообщении.

В течение суток россияне нанесли 16 авиаударов и совершили более 10 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Также враг нанес один ракетный удар.

Генштаб рассказывает, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них благодаря профессиональным и слаженным действиям силами ВСУ было отбито более 50 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасиловка, Бачевск, Атинское, Волфинское, Миропольское, Покровка, Поповка Сумской области, а также Тимофеевка, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Колодезное, Двуречная, Западное области.

В других направлениях ситуация следующая:

  • В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Купянска Харьковской области; Макеевки, Невского, Дибровы, Белогоровки Луганской области, а также Колодязей, Лимана и Выемки в Донецкой области.
  • В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Васюкивка, Бондарное, Железнянское, Миньковка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Удачи не имел. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял районы Новомихайловки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка Запорожской области и Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львов, Антоновка, Благовещенское и Днепровское Херсонской области.

РФ обстреляла Купянск 26 марта около десяти утра: в результате удара повреждения получили частный дом и пятиэтажку.

военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская область
потери окуппантов
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