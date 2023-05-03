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OPINION

Ракетные удары стали фишкой роспропаганды

Александр Антонюк
3 мая, 2023 среда
14:03
Мнение

Однако эта фишка не работает, когда речь идет о смягчении напряжения в российском обществе

Я, конечно, не аналитик Института изучения войны, но комментируя объяснение ISW причины, почему в РФ активно рассказывают о ракетных ударах по Украине, скажу:

Какого-либо особого изменения в освещении российских ракетных ударов официальной пропагандой страны-агрессора, включая Коношенкова — спикера минобороны РФ, я не вижу.

По-прежнему они говорили, что "эффективно" уничтожают наши военные объекты, военную и гражданскую инфраструктуру, как рассказывали о том, что уничтожили "Хаймерсов" больше, чем их вообще существует – так и продолжают это делать.

Делается ли это для того, чтобы снизить градус напряжения в обществе? Давайте сначала выясним – есть ли вообще у РФ общество. А также – о каком напряжении идет речь.

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Если о напряжении в связи с очевидным провалом т.н. "спецоперации", то оно никуда не денется.

Но на самом деле это напряжение не столько в "обществе", сколько в кремле, где идет междоусобная борьба между "элитами" в "башнях". Там, похоже, остро встал вопрос о том, кто будет править после Путина. Учитывая, как сужаются коммуникационные коридоры возможностей. Даже поездка в ЮАР на саммит БРИКС становится для Путина опасной, поскольку он может быть арестован согласно ордеру Международного уголовного суда.

На самом деле это напряжение не столько в "обществе", сколько в кремле, где идет междоусобная борьба между "элитами" в "башнях". Там, похоже, остро встал вопрос о том, кто будет править после Путина. Учитывая, как сужаются коммуникационные коридоры возможностей

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Более интенсивное освещение ракетных ударов по Украине, зафиксированное ISW, или новые бравурные сказочные отчеты от минобороны РФ — на самом деле ни на что не влияют.

Подавляющее большинство граждан РФ, к сожалению, и дальше поддерживают агрессивные действия против Украины. Это у них, похоже, уже заложено на генетическом уровне.

Главный мотив РФ был и остается – оккупация Украины, уничтожение нашей нации, ликвидация украинского государства как такового. И пока орки имеют такие возможности – они постараются это сделать.

Наша задача – лишить их таких возможностей. Навсегда!

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Об авторе. Александр Антонюк, политический эксперт

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