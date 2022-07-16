Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В настоящее время Россия наносит ракетные удары для создания паники. Ведь в какой-то мере ракетные удары россиян потеряли предварительный разрушительный эффект. Ночью против 16 июля российские захватчики выпустили 11 ракет, из которых часть вылетела в сторону Днепра, часть в сторону Одесщины и одну сбили на подлете в Киев . Из этих 11 ракет Вооруженные силы Украины сбили 8", - отметил Киричевский.

Военный эксперт добавил, что раньше такое количество ракет нанесло бы значительные разрушения.

"В предыдущие месяцы войны 11 ракет вполне хватило бы для значимого разрушения инфраструктуры. А сегодня получается, что мы достигаем эффективности в 75% даже без западных систем противовоздушной обороны", - отметил Иван Киричевский.

Вечером 15 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов, в городе начался пожар. В результате авиаудара РФ - три человека погибли. Позже стало известно, что решисты обстреляли Днепр из стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС из района Каспийского моря. Стоимость одной крылатой ракеты составляет $13 млн .

Ночью 16 июля российские войска нанесли удар по Николаеву и Одессе .

В результате ракетного обстрела гражданских объектов в Виннице, совершенного Россией в четверг, 14 июля, погибли по меньшей мере 24 человека , в том числе трое детей.

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