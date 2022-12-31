Ракетные удары РФ лишь усугубляют решимость США и Украины, - посол Бринк

Об этом Бринк написала в твиттере.

"Уже в третий раз на этой праздничной неделе Россия совершила невыборочные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - написала она.

Известно, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ракетные обстрелы украинских городов РФ свидетельствуют о необходимости изгнать государство-агрессорку из Совета Безопасности ООН.

По мнению украинской стороны, Москва незаконно занимает место в организации, поскольку ее легитимность как преемник СССР вызывает вопросы. Поэтому он должен пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны.

31 декабря РФ выпустила по Украине более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому , в результате которого были ранены семь человек. Также пострадал Николаев : вспыхнул пожар, шесть человек ранены, повреждены жилые дома

Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.

Также российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.

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