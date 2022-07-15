Ракетные удары по Виннице, Николаеву, Кременчугу, Краматорску: Шмыгаль призвал ЕС признать Россию страной-террористом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора с представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем призвал ЕС признать Россию страной-террористом, поскольку армия РФ обстреливает украинские города и убивает мирных жителей
Об этом сообщили на сайте правительственного портала.
"Вчера ракетным ударом в центр Винницы россияне убили более 23 человек, из которых трое детей. Более полутора сотен граждан обратились в больницы, из них десятки в тяжелом состоянии. Продолжается разбор завалов. Сегодня утром Россия обстреляла два университета в центре Николаева. То есть целенаправленно. уничтожает образовательные учреждения перед началом учебного года. Удар по вокзалу в Краматорске, торговому центру в Кременчуге. Все это терроризм", - сказал премьер-министр.
Денис Шмыгаль поблагодарил Жозепа Борреля за четкую позицию относительно преступлений РФ и отметил важность продолжения политики ужесточения санкций против России.
"Мы ожидаем седьмого пакета. Что в нем будут так называемые вторичные санкции. В дальнейшем должны продолжить отключение российских банков от SWIFT, запретить заход судов под флагом стран-членов ЕС в российские морские порты, ввести санкции против российских криптоактивов, наложить запрет на российские СМИ в Европе - это важно и для Украины, и для Европы во избежание гибридных влияний и дезинформации", - отметил Шмыгаль.
- Еврокомиссия 15 июля обнародовала проект седьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.
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