Об этом сообщили на сайте правительственного портала.

"Вчера ракетным ударом в центр Винницы россияне убили более 23 человек, из которых трое детей. Более полутора сотен граждан обратились в больницы, из них десятки в тяжелом состоянии. Продолжается разбор завалов. Сегодня утром Россия обстреляла два университета в центре Николаева. То есть целенаправленно. уничтожает образовательные учреждения перед началом учебного года. Удар по вокзалу в Краматорске, торговому центру в Кременчуге. Все это терроризм", - сказал премьер-министр.

Денис Шмыгаль поблагодарил Жозепа Борреля за четкую позицию относительно преступлений РФ и отметил важность продолжения политики ужесточения санкций против России.

"Мы ожидаем седьмого пакета. Что в нем будут так называемые вторичные санкции. В дальнейшем должны продолжить отключение российских банков от SWIFT, запретить заход судов под флагом стран-членов ЕС в российские морские порты, ввести санкции против российских криптоактивов, наложить запрет на российские СМИ в Европе - это важно и для Украины, и для Европы во избежание гибридных влияний и дезинформации", - отметил Шмыгаль.

Еврокомиссия 15 июля обнародовала проект седьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb