Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Очевидно, что Путин будет продолжать ракетные обстрелы территории Украины. Это ракетный террор, который должен по задумке Кремля создать хаос и панику у украинцев. Однако мы видим, что украинское общество еще больше сплачивается вокруг Вооруженных сил Украины. Поэтому Путин никак не сможет запугать нас, а Вооруженные силы Украины будут и дальше освобождать нашу землю", - объяснил Селезнев.

Эксперт отметил важность усиления ПВО и ПРО Украины

"К сожалению, мы имеем удары по нашей территории и жертвы среди гражданского населения. Мы должны реализовывать сверхважный кейс, который сегодня является первоочередным. Это улучшение ПВО и ПРО государства. Поэтому сейчас украинское правительство ведет усиленные переговоры с западными партнерами, чтобы решить эту проблему", - добавил он.

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