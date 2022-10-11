Ракетные удары по Украине будут продолжаться, однако наступление ВСУ не остановят, - военный эксперт Селезнев
Военный эксперт Владислав Селезнев убежден, что устроенные ракетные обстрелы территории Украины никак не помогут России изменить ситуацию на фронтах
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Очевидно, что Путин будет продолжать ракетные обстрелы территории Украины. Это ракетный террор, который должен по задумке Кремля создать хаос и панику у украинцев. Однако мы видим, что украинское общество еще больше сплачивается вокруг Вооруженных сил Украины. Поэтому Путин никак не сможет запугать нас, а Вооруженные силы Украины будут и дальше освобождать нашу землю", - объяснил Селезнев.
Эксперт отметил важность усиления ПВО и ПРО Украины
"К сожалению, мы имеем удары по нашей территории и жертвы среди гражданского населения. Мы должны реализовывать сверхважный кейс, который сегодня является первоочередным. Это улучшение ПВО и ПРО государства. Поэтому сейчас украинское правительство ведет усиленные переговоры с западными партнерами, чтобы решить эту проблему", - добавил он.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области. В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет, 24 беспилотника, из них 13 - иранские "Шахид-136 "
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.33
Покупка 40.33Продажа 41.35
-
EUR
Покупка 38.78Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное