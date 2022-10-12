English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости "Ракетные удары по культуре" Игорь Пошивайло в онлайн-проекте "Имена собственные"
Анонс

"Ракетные удары по культуре" Игорь Пошивайло в онлайн-проекте "Имена собственные"

12 октября, 2022 среда
19:00
Новости

12 октября в 19:00 состоится семнадцатый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостем которого станет Игорь Пошивайло, директор Национального музея Революции Достоинства, координатор Штаба спасения наследия

Тема программы: "Ракетные удары по культуре".

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

  • Уничтожение россиянами более 500 объектов культурного наследия: эксцесс или закономерность?
  • Являются ли такие разрушения военным преступлением и как они документируются?
  • Почему оккупанты охотятся за Сковородой и Шевченко и что эта охота означает для украинской идентичности?
  • Как будут восстанавливаться разрушенные украинские музеи, церкви и библиотеки?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.

Игорь Пошивайло – директор Национального музея Революции Достоинства, координатор Штаба по спасению наследия. За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность награжден орденом "За заслуги" III степени (2019).

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).

Культура
Украина
война с Россией
Читайте также:
Сергей Рябков
11 октября, 2022 вторник
В МИД России назвали четыре основания для применения ядерного оружия
11 октября, 2022 вторник
"Она была так горда": Мила Кунис рассказала о реакции дочери, которая узнала о своем украинском происхождении, и расплакалась
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
11 октября, 2022 вторник
Британская разведка объяснила, почему новому командующему "спецоперацией" будет сложно выполнить задачу Кремля
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.14
    Покупка 40.14
    Продажа 41.04
  • EUR
    Покупка 38.4
    Продажа 39.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
12 октября
20:26
Обновлено
Россияне ударили по центральному рынку Авдеевки Донецкой области: 7 человек погибли, еще 8 пострадали
20:22
Активы Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски в Украине повторно заблокировали на 10 лет: Зеленский ввел в действие решение СНБО
20:21
OPINION
Россия – совершенно одичавшая карикатура на государство
20:16
Владислав Трубицын
В суд направили дело депутата Киевсовета Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн
20:16
Ллойд Остин
Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно, – глава минобороны США Остин
20:02
На Херсонщине ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов
19:55
После участия в войне с Украиной каждый второй россиянин из 3-й гвардейской бригады написал рапорт об увольнении, - Генштаб
19:54
Латвия к 2025 году хочет приобрести у США шесть HIMARS
19:38
Глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным снова прибыл в Киев
19:37
ВСУ отразили наступление россиян в направлении Бахмута. Авиация нанесла 27 ударов, а артиллерия поразила 3 пункта управления оккупантов
19:30
В Офисе президента анонсировали решение о закрытии неба над Украиной по итогам "Рамштайна"
19:29
НАТО солдат
НАТО готовится к "физическому ответу" на ядерный удар РФ, - Reuters
19:28
РФ отправила на войну в Украину "молодое пополнение". Мобилизованных снарядили советскими шлемами и автоматами АК-12 ужасного качества
19:16
С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины
19:03
ПВО
На Черкасчине работает ПВО, воздушной тревоги в области нет, - председатель ОВА
18:58
Чехия Украина
С 25 октября Чехия запретит въезд россиянам по туристическим и студенческим визам
18:56
Владимир Путин
После неудач в Украине Россия больше не сверхдержава, - министр обороны Британии
18:50
Эксклюзив
Более 80% россиян больны рашизмом, - генерал-майор СБУ Ягун
18:47
В Харьковской ОВА показали, как выглядит Купянский район после деоккупации
18:41
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии статус кандидата в ЕС
18:31
Магучих борется за звание лучшей легкоатлетки мира
18:26
Канада
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на 47 млн долларов
18:25
OPINION
5 миллионов перемещенных лиц потеряли рабочие места
18:18
"Хотите завоевать наши сердца - нужны 155-миллиметровые "цезари": Минобороны Украины с розами обратилось к Макрону
18:09
В Белгороде прогремели взрывы. В городе паника
18:06
Укргазбанк
Суд взял под стражу подозреваемого по делу Укргазбанка, где фигурирует экс-председатель НБУ
18:04
Ольга Сумская, дочь которой живет в России, прокомментировала возможную мобилизацию зятя
17:59
Нидерланды передадут Украине зенитные ракеты на 15 млн евро
17:54
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:45
Бункерная зараза пожелала всю Украину: Потап обратился стихами к Путину
17:40
ЗАЭС снова подключили к украинской электросети
17:39
Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе
17:24
"Динамо" – "Ренн": букмекеры не верят в украинцев в матче Лиги Европы
17:23
"Отпор будет дан": в МВД рассказали, какие меры обороны применили на границе с Беларусью
17:19
Эксклюзив
В России назначают руководить армией тех людей, которые не боятся будущих трибуналов, - нардеп Костенко
17:15
"Сдавали" участников сопротивления в Лимане и Херсонщине": СБУ разоблачила депутата ОПЗЖ и двух коллаборантов
17:15
Украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме, критических повреждений удалось избежать, - Шмигаль
17:12
Олег Сенцов
До Крыма "стало чуть ближе": Олег Сенцов поделился фото с фронта
17:10
Эксклюзив
Оккупанты вывезли из Энергодара во временно оккупированный Крым существенное количество детей, - мэр
17:05
Германия передаст Украине реактивные системы залпового огня MARS II и артустановки PzH 2000 в ближайшие недели
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV