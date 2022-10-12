"Ракетные удары по культуре" Игорь Пошивайло в онлайн-проекте "Имена собственные"
12 октября в 19:00 состоится семнадцатый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные", гостем которого станет Игорь Пошивайло, директор Национального музея Революции Достоинства, координатор Штаба спасения наследия
Тема программы: "Ракетные удары по культуре".
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Уничтожение россиянами более 500 объектов культурного наследия: эксцесс или закономерность?
- Являются ли такие разрушения военным преступлением и как они документируются?
- Почему оккупанты охотятся за Сковородой и Шевченко и что эта охота означает для украинской идентичности?
- Как будут восстанавливаться разрушенные украинские музеи, церкви и библиотеки?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.
Игорь Пошивайло – директор Национального музея Революции Достоинства, координатор Штаба по спасению наследия. За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность награжден орденом "За заслуги" III степени (2019).
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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