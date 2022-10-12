Тема программы: "Ракетные удары по культуре".

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Уничтожение россиянами более 500 объектов культурного наследия: эксцесс или закономерность?

Являются ли такие разрушения военным преступлением и как они документируются?

Почему оккупанты охотятся за Сковородой и Шевченко и что эта охота означает для украинской идентичности?

Как будут восстанавливаться разрушенные украинские музеи, церкви и библиотеки?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.

Игорь Пошивайло – директор Национального музея Революции Достоинства, координатор Штаба по спасению наследия. За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность награжден орденом "За заслуги" III степени (2019).

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).