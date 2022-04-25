Ракетные удары по Кременчугу: оккупанты попали в ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод, есть погибший и пострадавшие
24 апреля российские военные нанесли 9 ракетных ударов по Кременчугу в Полтавской области. Из-за обстрелов 1 человек погиб, еще 7 травмировались
Об этом написал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в telegram.
По его словам, это был самый обстрел на Полтавщине с начала полномасштабного вторжения России.
"9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Имеются значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела. ТЭЦ нет горячей воды", – написал Лунин.
- 24 апреля россияне сбросили девять ракет на город Кременчуг Полтавской области.
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