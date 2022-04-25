Ракетные удары по Кременчугу: оккупанты попали в ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод, есть погибший и пострадавшие

Об этом написал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в telegram.



По его словам, это был самый обстрел на Полтавщине с начала полномасштабного вторжения России.



"9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Имеются значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела. ТЭЦ нет горячей воды", – написал Лунин.

24 апреля россияне сбросили девять ракет на город Кременчуг Полтавской области.