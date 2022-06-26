Об этом сообщило Общественное со ссылкой на показания врачей столичного "Охмадита", которые его обследовали и прооперировали ребенка.

По словам дежурного врача-хирурга Сергея Новикова, с которым пообщалась корреспондентка Общественного, у ребенка несколько поверхностных ран шеи, околоушного участка, ушибы туловища, конечностей, лица, ссадины, сотрясение головного мозга, порез слизистой нижней губы. Ее жизни ничего не угрожает.

"Две большие раны, одна на шее, одна за ухом, во рту... Девочке повезло, что раны не глубокие, не были затронуты глубокие сосуды шеи", - сказал челюстно-лицевой хирург "Охматдета" Анатолий Тимошенко.

"С точки зрения косметики там все будет хорошо", - отметил Тимошенко.

Ребенок в сознании, с ним взрослый, сообщил медиа.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, ее мать является гражданкой РФ, а отец - гражданин Украины. Мать, Екатерину Волкову, спасатели тоже вытащили живой из-под завалов. Отец девочки, не исключено, погиб.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка.

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.

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