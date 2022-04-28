Ракетные удары по Киеву, где находится Генсек ООН – это попытка российского руководства унизить глобальные институции, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сегодняшние ракетные удары по Киеву еще раз открывают истинное отношение РФ к глобальным институтам
Об этом он рассказал в своем видеообращении.
"По завершению наших переговоров с Генсеком ООН в город полетело 5 ракет. Это о многом говорит, о подлинном отношении России к глобальным институтам, о попытках российского руководства унизить ООН и все, что эта организация олицетворяет. А значит требует соответствующей мощной реакции. Российские ракетные удары по Украине, по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам еще раз засвечивает, что еще нельзя расслабляться, нельзя думать, что война заканчивается, еще нужно бороться и гнать оккупантов», - сказал Зеленский.
- Напомним, 28 апреля около 20.00 в Киеве прогремели взрывы. Министр иностранных дел назвал вечерние обстрелы украинской столицы очередной демонстрацией отношения России к Украине, Европе и миру. Министр обороны считает , что это нападение на мировую безопасность
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