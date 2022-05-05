Российские ракетные удары по инфраструктуре Украины не препятствуют поставке Западом вооружения, - Пентагон
Во время серии ракетных ударов по территории Украины войска РФ пытались поразить критически важную инфраструктуру, но США по-прежнему могут передавать военную помощь
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.
Кирби подчеркнул, что войска РФ "пытались поразить то, что, по нашему мнению, критически важная инфраструктура на западе" Украины, включая источники электроэнергии и транспортные узлы.
Спикер подчеркнул, что, несмотря на эти удары, США по-прежнему могут "направлять" военную помощь в регион, включая "системы вооружения" и другие ресурсы.
США знают, что оружие и другие ресурсы все еще поступают в Украину, "поскольку мы разговариваем с украинцами каждый день Божий", добавил Кирби.
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