Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ракетные удары по Украине – это теракт, это неконвенционная война, и весь мир так оценивает. Кроме того – это фирменный стиль нового командующего оккупационными войсками РФ в Украине Сергея Суровикина. Он сторонник ракетных ударов по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Этот человек не служила в авиации, но он возглавлял авиационную группировку в Сирии и военно-космические силы РФ некоторое время", – подчеркнул Юсов.

По его словам, террористические акты РФ направлены на то, чтобы остановить наступательные действия и борьбу Украины за освобождение территорий, но реакция украинцев абсолютно обратная.

"Российская армия терпит абсолютное фиаско на поле боя. Силы обороны Украины продолжают контрнаступление. Отчаянные попытки РФ, с начала скрытой мобилизации, вагнеровцев, зеков, добровольцев, ничего не дали. Частичная мобилизация пошла совершенно не по плану, лишь повышает внутреннее напряжение в России. Руководство РФ пытается как-то остановить контрнаступление ВСУ, если не остановить, то шокировать Украину и весь мир", - добавил Юсов.

Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО и ПРО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары перестанут работать.

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