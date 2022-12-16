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OPINION

Ракетные удары – это геноцид украинцев со стороны не Путина, а россиян

Сергей Марченко
16 декабря, 2022 пятница
14:01
Мнение

Европейцы очень не любят геноцид и атаки мирных жителей. Слишком хорошо усвоили уроки Второй мировой

Безусловно, это геноцид.

Конечно, это не геноцид со стороны Путина, а геноцид со стороны всего московского народа. Чтобы убедиться, достаточно просто прочесть комменты в российских пабликах после ракетных атак гражданских объектов. Они так не рады, когда взяли Мариуполь.

Важная миссия украинцев за границей – доносить до местных правду о настоящих целях россиян в Украине.

Если вы за границей и переживаете, что мало помогаете, уходите к людям. Говорите с ними. Варварскими гражданским обстрелами Московия очень сильно подставляется. Европейцы очень не любят геноцид и атаки мирных жителей. Слишком хорошо усвоили уроки Второй мировой.

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Это не геноцид со стороны Путина, а геноцид со стороны всего московского народа. Чтобы убедиться, достаточно просто прочесть комменты в российских пабликах после ракетных атак гражданских объектов. Они так не радовались, когда взяли Мариуполь.

Тема нашей войны уже не на первых полосах, поэтому будьте голосом Украины. Говорите так, чтобы вас услышали. Аргументируйте, показывайте фотографии, рассказывайте свои собственные истории. Количество поставляемого нам оружия прямо пропорционально общественным настроениям. Пока немцы поддерживают Украину, Шольц будет поставлять оружие. Прекратят – поставки уменьшатся. Так что ваш фронт очень важен, друзья за границей. Это великая и почетная миссия – представлять в мире такую победоносную Родину как Украина.

А мы здесь выдержим. Свет, вода и тепло – это так мало по сравнению со Свободой, что не стоит даже ничего объяснять. Свобода – наша ДНК.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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