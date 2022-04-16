Ракетные обстрелы утром по Николаеву, трое раненых, – боец ТрО
Утром 16 апреля две из четырех ракет, выпущенных по Николаеву, попали в инфраструктурные объекты, трое раненых
О ситуации в Николаеве на утро 16 апреля сообщил Юрий, боец ТрО Николаева в эфире Еспресо TV
Боец ТрО рассказал: "Сегодня утром снова были обстрелы. Две из четырех ракет, выпущенных утром оккупантами по Николаеву, попали в инфраструктурные объекты города, расположенные недалеко друг от друга. Три человека получили ранения. Также утром была обстреляна Баштанка".
- Напомним, российские оккупанты 15 апреля открыли огонь по Николаеву кассетными снарядами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное