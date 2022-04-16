Ракетные обстрелы утром по Николаеву, трое раненых, – боец ТрО

О ситуации в Николаеве на утро 16 апреля сообщил Юрий, боец ТрО Николаева в эфире Еспресо TV



Боец ТрО рассказал: "Сегодня утром снова были обстрелы. Две из четырех ракет, выпущенных утром оккупантами по Николаеву, попали в инфраструктурные объекты города, расположенные недалеко друг от друга. Три человека получили ранения. Также утром была обстреляна Баштанка".

Напомним, российские оккупанты 15 апреля открыли огонь по Николаеву кассетными снарядами.



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