Ракетные обстрелы Украины не прекратятся, пока у власти Путин и у России есть ракеты, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что ракетные обстрелы нашей территории не прекратятся, пока президентом страны-агрессора является Владимир Путин и в Российской Федерации есть ракеты
Публицист высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".
"Российские захватчики ради уступок с нашей стороны будут продолжать ракетные обстрелы нашей территории. Это будет продолжаться, пока у власти будет Владимир Путин и в Российской Федерации будут ракеты для обстрелов Украины. А если в РФ закончились высокоточные ракеты, то оккупанты будут обстреливать нас всем мусором, который с 1950-х гг. находится на складах. Это наша ежедневная реальность на долгое время", - отметил Портников.
Журналист добавил, что Российская Федерация потребует от нас уступок, на которые мы ни в коем случае не можем пойти.
"Если российские войска покинут территорию Украины, Россия потребует от нас уступок, на которые наша страна просто не сможет пойти, чтобы не унизить свой собственный суверенитет: признание российского статуса Крыма, территориальные уступки, нейтральный статус Украины", - отметил Виталий Портников.
- 27 июня Россия нанесла мощный ракетный удар по Кременчугу, а 29 июня - по Николаеву. По состоянию на 1 июля количество людей, погибших в результате ракетного удара по Николаеву увеличилось до 8, еще шестеро пострадали . В этот же день разобрано 85% завалов на месте уничтоженного россиянами ТЦ в Кременчуге на Полтавщине, нашли 28 фрагментов тел .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.89
- Актуальное
- Важное