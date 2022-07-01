Публицист высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российские захватчики ради уступок с нашей стороны будут продолжать ракетные обстрелы нашей территории. Это будет продолжаться, пока у власти будет Владимир Путин и в Российской Федерации будут ракеты для обстрелов Украины. А если в РФ закончились высокоточные ракеты, то оккупанты будут обстреливать нас всем мусором, который с 1950-х гг. находится на складах. Это наша ежедневная реальность на долгое время", - отметил Портников.

Журналист добавил, что Российская Федерация потребует от нас уступок, на которые мы ни в коем случае не можем пойти.

"Если российские войска покинут территорию Украины, Россия потребует от нас уступок, на которые наша страна просто не сможет пойти, чтобы не унизить свой собственный суверенитет: признание российского статуса Крыма, территориальные уступки, нейтральный статус Украины", - отметил Виталий Портников.

27 июня Россия нанесла мощный ракетный удар по Кременчугу, а 29 июня - по Николаеву. По состоянию на 1 июля количество людей, погибших в результате ракетного удара по Николаеву увеличилось до 8, еще шестеро пострадали . В этот же день разобрано 85% завалов на месте уничтоженного россиянами ТЦ в Кременчуге на Полтавщине, нашли 28 фрагментов тел .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb