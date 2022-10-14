Ракетные обстрелы украинских городов 10-11 октября ускорили признание российского режима террористическим в ПАСЕ. Такое мнение народный депутат Алексей Гончаренко высказал в комментарии " Главкому ".

По его информации, первый вариант резолюции не имел определений относительно террористического режима России и призывов о предоставлении оружия Украине.

"В самом первом варианте резолюции не было также пункта о том, что Россия незаконно занимает место в Совбезе ООН. Но потом украинская делегация с нашими коллегами, которые нас всегда поддерживают, подготовили серию правок, защитили их, и вот есть результат. Мы вообще хотели не только российский режим, а всю Россию назвать страной-террористом, но под это консенсуса не нашлось.Если бы не массированные бомбардировки украинских городов в понедельник-вторник, пробить пункт о передаче Украине ПВО и признание российского режима террористическим было бы гораздо сложнее. В этом отношении то, что Россия устроила, многих ужаснуло и заставило сменить позиции», – рассказал парламентарий.