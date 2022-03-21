Ракетные обстрелы Киева продолжаются, но в столицу враг не зайдет, - Буймистер

Такое мнение она выразила в эфире "Еспресо.TV"



Ракетные обстрелы города Киев продолжаются. Также в городе продолжаются стычки с ДРГ. На улицах Киева еще не спокойно, но власти столицы и ГСЧС работают очень слаженно. Главное, что мы не ожидаем никакого захвата Киева. Это врагу точно не по зубам. Поскольку наши ВСУ остановили оккупантов далеко на подступах к столице.” – рассказала Буймистер



Нардеп добавила, что ВСУ достаточно профессионально удерживают оборону столицы и не подпускают российских оккупантов на окраины города.



“Мы не ожидаем никаких танков оккупантов на Крещатике, но враг будет обстреливать город. Это уже ясная стратегия российской стороны. Это мы видели по Харькову и Мариуполю. Когда враг не может захватить город, он начинает просто его разрушать. Российские оккупанты просто пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру, а не военные объекты, - добавила Буймистер

Напомним, поздно вечером вчера, 20 марта, в Подольском районе Киева раздалось несколько взрывов .

В результате вражеского обстрела столицы 20 марта произошло возгорание на парковке и в торговом центре, на месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован.