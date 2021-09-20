Ракетные корабли, подводные лодки, авиация: РФ начала масштабные учения в Черном море
В акватории Черного моря военные РФ начали военные учения
Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.
Известно, что корабли вышли в море из оккупированного Крыма (г. Севастополь) и с РФ (г. Новороссийск).
Выход кораблей проводится "в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки флота на 2021 год".
К тренировкам привлечены ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации.
Говорится, что военные РФ выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.
Кроме того, они планируют отработать морской бой, уничтожение подводной лодки, противовоздушную оборону.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.1Продажа 31.45
- Актуальное
- Важное