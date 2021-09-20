Ракетные корабли, подводные лодки, авиация: РФ начала масштабные учения в Черном море

Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Известно, что корабли вышли в море из оккупированного Крыма (г. Севастополь) и с РФ (г. Новороссийск).

Выход кораблей проводится "в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки флота на 2021 год".

К тренировкам привлечены ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации.

Говорится, что военные РФ выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.

Кроме того, они планируют отработать морской бой, уничтожение подводной лодки, противовоздушную оборону.