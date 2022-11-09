Об этом Генштаб пишет в facebook .

Ударам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Сумской областей. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. За сутки дроны оккупантов совершили более 50 вылетов.

В Генштабе рассказали, что оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили из города Северодонецк на Луганщине.

"Мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, на других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БПЛА;

на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БПЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Пивденное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка и Каменское;

на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

Генштаб также сообщил, что из-за бесчеловечных условий и средств защиты прошлого столетия у российских мобиков ухудшается морально-психологическое состояние.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb