Ракетные и авиаудары, обстрелы из РСЗО: оккупанты с начала суток ударили по районам более 15 населенных пунктов
Генштаб сообщил, что в течение 9 ноября оккупанты нанесли 8 ракетных, 10 авиационных ударов и совершили более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Об этом Генштаб пишет в facebook .
Ударам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Сумской областей. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. За сутки дроны оккупантов совершили более 50 вылетов.
В Генштабе рассказали, что оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили из города Северодонецк на Луганщине.
"Мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности", - говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, на других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БПЛА;
- на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БПЛА;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Пивденное;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка и Каменское;
- на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.
- Генштаб также сообщил, что из-за бесчеловечных условий и средств защиты прошлого столетия у российских мобиков ухудшается морально-психологическое состояние.
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