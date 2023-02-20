Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Уже есть информация о том, что будет объявлен в ближайшие дни очередной пакет помощи от США. Там будет полмиллиарда долларов - боеприпасы, системы ПВО, но расширенных изменений, которые могут быть объявлены в ближайшее время в отношении истребителей или дальнобойного ракетного вооружения нет", - подчеркнул он.

Катков высказал предположение, что, возможно, определенные разговоры за закрытыми дверями по этому поводу состоялись, но такое оружие, скорее всего, появится в Украине раньше, чем будет сообщено.

"Если брать ракеты - это не то оружие, относительно которого нужно делать анонсы. Дело не в том, что рашисты его будут пытаться уничтожить в Украине. Как только объявят, что Украина получит какой-то тип ракет с определенной дальностью, то рашисты вполне понятно станут переносить свои важнейшие командные пункты, центры связи как можно дальше линии огня и под землю", - подытожил военный эксперт.