Ракетная опасность еще не прошла, враг пытается варьировать волны ракетных атак, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг", отметила, что в Черном море может быть сосредоточено до 20 ракет типа "калибр"
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Сегодня утром, 26 января, корабельная группировка противника во время массированной ракетной атаки была дополнительно усилена и в настоящее время состоит из 4 ракетоносителей, один из них подводный. Учитывая предварительное использование ракет типа "калибр", в Черном море может быть сосредоточено до 20 этих ракет. По состоянию на данный момент с интервалом в чуть более полутора часов по Югу Украины снова объявлена ракетная опасность, и это говорит о том, что применение возможно снова: в очередной раз происходит активность вражеской авиации и выход на боевой курс корабельной группировки, несущей "калибры", поэтому опасность не миновала", - отметила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".
Наталья Гуменюк объяснила, что волны ракетных атак враг пытается варьировать, то есть после применения массированных ракетных ударов и продолжительной воздушной тревоги, сейчас снова объявлена ракетная опасность.
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