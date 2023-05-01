Ракетная атака в ночь на 1 мая: в Минэнерго сообщили, сколько времени нужно для устранения повреждений в сети
В результате обстрела в ночь на 1 мая повреждений генерирующих электроэнергию объектов нет, но есть повреждения распределительных сетей. Их устранят в течение нескольких суток
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
По данным ведомства, в результате обстрела есть серьезные повреждения распределительных сетей, обесточена часть потребителей в Днепре и области.
"Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрела обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи - в области", - добавили в пресс-службе.
Там отметили, что энергетики пытаются вернуть свет людям как можно скорее, но полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.
- В ночь на 1 мая российские оккупанты массированно обстреляли Украину, ПВО сбила 15 из 18 ракет.
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