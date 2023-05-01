Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По данным ведомства, в результате обстрела есть серьезные повреждения распределительных сетей, обесточена часть потребителей в Днепре и области.

"Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрела обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи - в области", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что энергетики пытаются вернуть свет людям как можно скорее, но полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.