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Ракетная атака в ночь на 1 мая: в Минэнерго сообщили, сколько времени нужно для устранения повреждений в сети

1 мая, 2023 понедельник
12:15
Общество

В результате обстрела в ночь на 1 мая повреждений генерирующих электроэнергию объектов нет, но есть повреждения распределительных сетей. Их устранят в течение нескольких суток

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По данным ведомства, в результате обстрела есть серьезные повреждения распределительных сетей, обесточена часть потребителей в Днепре и области.

"Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрела обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи - в области", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что энергетики пытаются вернуть свет людям как можно скорее, но полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.

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