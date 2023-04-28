Ракетная атака России: будем готовы
23 крылатые ракеты. 11 из них сбили над Киевом. Трое погибших в Умани, погибшая женщина и маленький ребенок в Днепре
Еще одна женщина в крови сняла видео своей разбитой квартиры. Она плачет и спрашивает, как это возможно.
Мы часто думаем, что это не будет с нами. Я тоже так думаю (особенно когда смотрю на окно в спальне и понимаю, что если его выбьет, то я просто буду тысячей порезов, но ничего с этим не делаю.
Я знаю о психологических защитах, но когда Юнг написал, что легче возвращать к реальности депрессивного пациента, чем шизофренического
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Мне кажется, что следующая зима будет еще хуже этой. Что бравые расчеты на контрнаступление и глуповатые интервью, где у Буданова спрашивают о войне в футбольной терминологии 70 минут матча, сыграют с нами очень плохую шутку. Да, я знаю о психологических защитах, но когда-то Юнг написал, что легче возвращать к реальности депрессивного пациента, чем шизофренического.
Поэтому лучше быть депрессивным и параноидным, чем в эфемерных ожиданиях.
Об авторе. Татьяна Николаенко, журналистка
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