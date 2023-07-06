Ракетная атака по Львовщине: есть попадание в багшатоквартирный дом, четверо раненых, один в тяжелом состоянии
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о четырех раненых, один из которых в тяжелом состоянии, глава ЛОВА добавил, что есть попадание в многоквартирный дом
Об этом он написал в телеграмме.
"На эту минуту известно о 4 раненых в результате ракетных обстрелов. Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет скорая", - сообщил мэр Львова.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове.
"Было возгорание, которое оперативно погасили. Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завал", - говорится в сообщении.
- Больше информации о ночном ракетном ударе по Львовской области читайте в материале на "Эспрессо".
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