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Ракетная атака по Львовщине: есть попадание в багшатоквартирный дом, четверо раненых, один в тяжелом состоянии

6 июля, 2023 четверг
04:27
Новости

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о четырех раненых, один из которых в тяжелом состоянии, глава ЛОВА добавил, что есть попадание в многоквартирный дом

Об этом он написал в телеграмме.

"На эту минуту известно о 4 раненых в результате ракетных обстрелов. Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет скорая", - сообщил мэр Львова.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове.

"Было возгорание, которое оперативно погасили. Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завал", - говорится в сообщении.

  • Больше информации о ночном ракетном ударе по Львовской области читайте в материале на "Эспрессо".
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