Об этом он написал в телеграмме.

"На эту минуту известно о 4 раненых в результате ракетных обстрелов. Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет скорая", - сообщил мэр Львова.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове.

"Было возгорание, которое оперативно погасили. Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завал", - говорится в сообщении.