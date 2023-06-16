Ракетная атака на Киевщине: пострадали двое детей, пенсионерка и водитель, повреждено 30 домов
Прокуратура начала расследование ранения мирных жителей и повреждение дома в результате ракетной атаки российской армии на Киевскую область
Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что вооруженные силы страны-агрессора совершили очередную ракетную атаку. В результате ракетного удара в одном из районов Киевщины повреждены частные дома, начался пожар.
Ударная волна отбросила двоих детей и 82-летнюю женщину.
По данным Офиса генпрокурора , следствие установило, что также ранение получил водитель, двигавшийся по автодороге.
В одном из районов области повреждены дома и магазин.
В общей сложности повреждено более 30 домов.
Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Фото: Андрей Небитов
- В ночь с 15 на 16 июня русские террористы атаковали южные регионы Украины беспилотниками. Так, ночью противовоздушной обороне Воздушных сил удалось уничтожить два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении – в Николаевской области.
- В пятницу, 16 июня, российские войска начали наносить удары по Украине. Под прицелом врага оказалась столица, там работает ПВО. Еспресо следит за событиями в режиме реального времени.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное