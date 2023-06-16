Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что вооруженные силы страны-агрессора совершили очередную ракетную атаку. В результате ракетного удара в одном из районов Киевщины повреждены частные дома, начался пожар.

Ударная волна отбросила двоих детей и 82-летнюю женщину.

По данным Офиса генпрокурора , следствие установило, что также ранение получил водитель, двигавшийся по автодороге.

В одном из районов области повреждены дома и магазин.

В общей сложности повреждено более 30 домов.

Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Фото: Андрей Небитов