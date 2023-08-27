Ракетная атака на Киев: ПВО уничтожило все враждебные цели

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Предварительно этой ночью из района Каспийского моря из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожили силы ПВО. По имеющейся информации, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.

Вражеская атака на Киев 11 августа

Воздушные силы предупредили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области в 10:04. Вскоре в столице раздались взрывы . В КМВА сообщили, что в Киеве и области работают силы ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Позже он добавил , что еще два места падения обломков ракет в Оболонском районе Киева. На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет.

Начальник КМВА Сергей Попко уточнил , что, по предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков.