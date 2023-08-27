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Обновлено

Ракетная атака на Киев: ПВО уничтожило все враждебные цели

27 августа, 2023 воскресенье
09:06
Война с Россией

Российско-оккупационные войска в ночь на 27 августа предприняли попытку очередной ракетной атаки на столицу Украины, однако Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Предварительно этой ночью из района Каспийского моря из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожили силы ПВО. По имеющейся информации, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.

Вражеская атака на Киев 11 августа

Воздушные силы предупредили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области в 10:04. Вскоре в столице раздались взрывы . В КМВА сообщили, что в Киеве и области работают силы ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Позже он добавил , что еще два места падения обломков ракет в Оболонском районе Киева. На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет.

Начальник КМВА Сергей Попко уточнил , что, по предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков.

Украина
оружие
російська армія
окупанти
новости Киева
ракетний удар
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