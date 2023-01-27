Ракетная атака 26 января: россияне попали в пять высоковольтных подстанций в центре и на юге Украины
Во время ракетной атаки 26 января россияне попали в пять высоковольтных подстанций. У Украины уже есть план восстановления энергетики и ждет помощи партнеров
Об этом сегодня на заседании правительства 27 января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украина пережила уже 13-ю большую воздушную атаку против нашей энергосистемы. Российские террористы не оставляют попыток уничтожить нашу энергосистему, лишить нас тепла и света. На этот раз главной целью врага была высоковольтная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет. Но имеем попадания в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах", - рассказал глава правительства.
"Поэтому важно, что на этой неделе во время заседания "энергетического Рамштайна" нам удалось договориться об увеличении помощи энергосистеме Украины", – добавил он.
По его словам, правительство готовит план того, как восстанавливать энергосистему Украины весной и летом. В частности, речь идет "об изменении подходов, строительстве и развитии децентрализованной генерации, качественном восстановлении и защите сетей распределения".
Шмыгаль подчеркнул, что вопрос быстрого восстановления энергосистемы стал одним из ключевых на заседании "финансового Рамштайна" 26 января .
- 26 января российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Было выпущено 55 ракет, 47 из которых сбили ПВО.
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