Об этом сегодня на заседании правительства 27 января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина пережила уже 13-ю большую воздушную атаку против нашей энергосистемы. Российские террористы не оставляют попыток уничтожить нашу энергосистему, лишить нас тепла и света. На этот раз главной целью врага была высоковольтная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет. Но имеем попадания в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах", - рассказал глава правительства.

"Поэтому важно, что на этой неделе во время заседания "энергетического Рамштайна" нам удалось договориться об увеличении помощи энергосистеме Украины", – добавил он.

По его словам, правительство готовит план того, как восстанавливать энергосистему Украины весной и летом. В частности, речь идет "об изменении подходов, строительстве и развитии децентрализованной генерации, качественном восстановлении и защите сетей распределения".

Шмыгаль подчеркнул, что вопрос быстрого восстановления энергосистемы стал одним из ключевых на заседании "финансового Рамштайна" 26 января .

26 января российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Было выпущено 55 ракет, 47 из которых сбили ПВО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb