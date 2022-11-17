Об этом он рассказал в своем Twitter .

Министр попросил предоставить Украине американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Мы разделяем мнение, что Россия несет полную ответственность за ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы. Поблагодарил США за рай важную военную помощь и подчеркнул, что поставки систем противовоздушной обороны нужно ускорить. , что пора и для Patriot", - написал Кулеба.

Утром 17 ноября войска РФ обстреляли Днепр , власти информируют о нескольких ударах по инфраструктуре, предварительно четырнадцать раненых, среди них девушка 15 лет.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Обломки российской ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.

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