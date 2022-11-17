Ракетная атака 17 ноября: Кулеба попросил США передать Украине Patriot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время утренней воздушной тревоги 17 ноября провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Об этом он рассказал в своем Twitter .
Министр попросил предоставить Украине американские зенитные ракетные комплексы Patriot.
"Мы разделяем мнение, что Россия несет полную ответственность за ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы. Поблагодарил США за рай важную военную помощь и подчеркнул, что поставки систем противовоздушной обороны нужно ускорить. , что пора и для Patriot", - написал Кулеба.
- Утром 17 ноября войска РФ обстреляли Днепр , власти информируют о нескольких ударах по инфраструктуре, предварительно четырнадцать раненых, среди них девушка 15 лет.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Обломки российской ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.
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