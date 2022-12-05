Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили 8 районов скопления врагов и 2 пункта управления, авиация нанесла 5 ударов
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника
Об этом сообщил в facebook Генеральный штаб ВСУ.
Также отмечается, что авиация Сил обороны в течение текущих суток, 5 декабря, нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Кроме того, Генштаб отмечает, что в связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства.
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