Об этом сообщил в facebook Генеральный штаб ВСУ.

Также отмечается, что авиация Сил обороны в течение текущих суток, 5 декабря, нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Кроме того, Генштаб отмечает, что в связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства.

Институт изучения войны пришел к выводу, что из-за длительного штурма Бахмута техника РФ истощается , а войско деградирует.

Российская армия хочет захватить Бахмут Донецкой области не потому, что он имеет стратегическое значение, а потому что в этом есть символизм.

5 декабря стало известно, что командир роты бригады 112 бригады ТрО, депутат Киевсовета, советник оборонного комитета Юрий Федоренко считает , что Сватово будет освобождено от оккупантов.

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