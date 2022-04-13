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Ракетами "Нептун" украинцы попали в российский крейсер "Москва", на флагмане Черноморского флота РФ пожар
Волонтер Александр Карпюк (Serg Marco) обнародовал информацию, что украинскими ракетами "Нептун" поражен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва"
Об этом Александр Карпюкнаписал в Facebook.Позже Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, подтвердил эту новость в телеграме.
Геращенко написал: "Говорят, сегодня два орка матроса курили в неположенном месте на флагмане черноморского флота России - ракетном крейсере "Москва". Тут трах-бах тарарах, что-то взорвалось. И крейсер "мацква" чуть не пошел ко дну. В ближайший год будет небоеспособный. При чем здесь древнеримский Бог Морей Нептун? А ни при чем!:))".
Справка: Крейсер при длине 186,4 метра, ширине 20,8 метра и осадке 8,4 метра имеет водоизмещение 11,5 тысяч тонн. Корабль способен развивать скорость до 32 узлов, а запас его хода составляет до восьми тысяч миль. В состав экипажа "Москвы" входят 510 человек. Крейсер вооружен артиллерийской установкой АК-130, шестью зенитными артиллерийскими установками АК-630, восемью пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет П-1000 "Вулкан", восемью зенитными ракетными комплексами С-35 миллиметры. На палубе "Москвы" базируется вертолет Ка-27 ( по материалам Википедии ).
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