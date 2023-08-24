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Ракета упала в море: Северная Корея снова не смогла вывести на орбиту спутник-разведчик

24 августа, 2023 четверг
15:02
Мир

Северная Корея уже во второй раз не смогла запустить на орбиту разведывательный спутник: обломки ракеты-носителя упали в море. Попытку планируют повторить в октябре

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что проблема возникла на третьей ступени ракеты-носителя.

"Полеты первой и второй ступеней ракеты прошли нормально, но запуск не произошел из-за ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени", - сообщило государственное информационное агентство KCNA.

Национальное управление аэрокосмического развития Северной Кореи заявило, что проведет расследование и примет меры по устранению причины неудачи. Там заявили, что это "не большая проблема" с точки зрения общей надежности ракетной системы.

В результате запуска спутника, в Японии объявили чрезвычайную ситуацию, жителей префектуры Окинава призвали находиться в помещениях. После того, как ракета пролетела в направлении Тихого океана, правительство сняло состояние чрезвычайной ситуации.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что ракетные запуски КНДР представляют угрозу региональной безопасности, он решительно осудил действия страны.

Кроме того, Мацуно сообщил, что части ракеты упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан.

В Южной Корее также осудили запуск ракеты. Это назвали провокацией, нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие Северной Корее использовать баллистические ракетные технологии.

Что известно о запуске спутника КНДР

17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны. На следующий день в США отреагировали на действия Северной Кореи и заявили, что это нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.

25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников. Впоследствии стало известно, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии из-за подозрения запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.

Северная Корея в конце мая заявила, что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени. Уже 31 мая она осуществила свой первый запуск такого спутника – запустила в космос ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1.

Однако запуск завершился неудачей из-за выхода из строя - ракета-носитель упала в море. В этой связи в Японии и столице Южной Кореи Сеули прозвучали чрезвычайные предупреждения, а в Сеуле по ошибке объявили сообщение об эвакуации. КНДР в свою очередь пообещала в ближайшее время совершить второй запуск.

МИД Украины отреагировало на запуск спутника. Она заявила, что Украина решительно осуждает такие действия со стороны Северной Кореи.

16 июня сообщалось, что после недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. Она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Позже Северная Корея сообщила Японии, что запустит второй спутник в период с 24 по 31 августа. Это вызвало критику со стороны Японии, заявившей, что любые подобные действия будут "крайне досадными".

КНДР
Япония
Технологии
Южная Корея
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