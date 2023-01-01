Ракета ударила по улице моего детства. Спальный зеленый квартал, где играли в футбол больше, чем учились в школе, и где вы скорее найдете АТБ, чем Сильпо, не говоря уже о центре принятия решений.

Ракета сделала огромную воронку в том месте, где я в школьные годы бегал с друзьями. Ракета направила взрывную волну на окна, из которых я смотрел на свет еще совсем маленьким. Ракета выбила окна квартиры, где я провел большую часть жизни, где радовался и болел, где переживал первую влюбленность (о любви, да еще и взаимной нечего было и мечтать), и где читал первые свои книги, лелея мечты о своих собственных, где ждал на результаты экзаменов и футбольных матчей. Ракета выбила окна на кухне моей мамы.

Ракета сделала это потому, что какое-то больное создание в бункере приказало генералам отключить свет в Киеве в новогоднюю ночь. Любой ценой. Даже если ценой будет позор…

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Ракета сделала это потому, что какое-то больное создание в бункере приказало генералам отключить свет в Киеве в новогоднюю ночь. Любой ценой. Даже если ценой будет позор…

То, что я чувствую, мелочи, по сравнению с тем, что переживают люди, которые теряют любимых на этой войне, остаются без близких. Без жилья. Без надежды вернуть все то, что у них...

Месть, это блюдо, которое подают холодным. Если россияне думают, что когда-нибудь мы им забудем…

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Месть – это блюдо, которое подают холодным. Если россияне думают, что когда-нибудь мы им забудем…

Наша ненависть не нуждается в криках. Она должна быть без эмоций. Но действенной. Она будет эффективна. Она будет находить каждого. У нее будет очень хорошая память. Она не забудет ничего даже когда политики провозгласят мир.

И не только в 2023 году мы будем помнить об этом. Ой, не только.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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