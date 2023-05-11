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Ракета Storm Shadow способна проходить ПВО противника, - военный эксперт Рябых

11 мая, 2023 четверг
17:50
Война с Россией ракета Storm Shadow

Валерий Рябых, военный эксперт Defense Express, отметил, что по предварительным расчетам около 10 ракет Storm Shadow смогут прервать вражеское сообщение по Керченскому мосту

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Следует отметить, что тема Storm Shadow давно циркулирует в информационном пространстве, а впервые появилась 4 ноября прошлого года, как раз с акцентом на вероятность передачи этих ракет Украине. Тогда же сообщалось о возможной адаптации Storm Shadow к постсоветским самолетам, в частности Су-25, и дальнейшее их применение по военнім обїектам оккупантов. Эта ракета очень мощная: при общем весе до 1400 кг, имеет боеголовку, которая начинена взрывчатым веществом в 460 кг. Ракета Storm Shadow способна проходить ПВО противника, в частности путем прохождения участков на сверхнизкой высоте. Кроме того, имеет определенные средства для преодоления РЭБов ", - рассказал военный эксперт.

Валерий Рябых отметил, что это очень точная ракета, потому что помимо традиционных GPS и инерционных систем наведения, Storm Shadow использует для корректировки своего маршрута систему коррекции по наземным объектам. А на последнем участке эта ракета сбрасывает колпак с боевой головки и непосредственно наводится на объект с помощью оптико-электронной системы.

"Что касается применения, учитывая наши условия и задачи, то первой целью для Storm Shadow может быть, например, Керченский мост. Для такой задачи по предварительному расчету может потребоваться около десятка таких ракет, чтобы прервать сообщение по этому мосту. Памятуя, что эта ракета может преодолевать вражескую ПВО, шансов у Керченского моста не очень много, как и у других объектов оккупантов, которые они используют для агрессии против Украины", - сказал Рябых.

  • 9 мая стало известно, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
  • 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.









 

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