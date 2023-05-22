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Ракета SpaceX запустила на МКС корабль с приватной миссией Ax-2

22 мая, 2023 понедельник
07:47
Наука

22 мая в 17:37 по местному времени из Флориды запустили ракету SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Миссия Ax-2 проведет неделю на борту Международной космической станции

Об этом говорится в твиттере SpaceX.

Ракета-носитель успешно приземлилась спустя примерно семь минут 45 секунд после запуска.

"Первая степень ускорителя Falcon 9 приземлилась в зоне посадки 1, впервые для миссии полета человека в космос", - говорилось в сообщении.

Космический корабль Ax-2 SpaceX Dragon под названием Freedom отделился от верхнего блока Falcon 9 спустя примерно 12 минут после старта, как было запланировано.

В состав экипажа входят автогонщик и бизнесмен Джон Шоффнер, а также саудовские космонавты Али аль-Карни и Райяна Барнауи. Командир экипажа – ветеран космических полетов, экскосмонавт NASA Пегги Уитсон.

Следующие 16 часов они проведут на борту Crew Dragon, когда он пролетит вокруг земной орбиты, выполняя маневры, чтобы выровняться с МКС. Космический корабль должен пристыковаться в орбитальную лабораторию примерно через 12 часов после запуска.

По данным CNN, экипаж присоединится к семи астронавтам, которые уже находятся на борту космической станции. Члены миссии проведут там около восьми дней. В течение этого времени они будут работать над более чем 20 исследованиями и научными проектами.

Ax-2 – второй космический полет Freedom, уже доставлявший миссию SpaceX Crew-4 до орбитальной станции. Это также второй запуск Axiom в МКС с частным экипажем после Ax-1 в апреле 2022 года.

Райяна Барнави, представительница Саудовской Аравии, станет первой саудовской женщиной, когда-либо побывавшей в космосе.

"Для меня большая честь и счастье представлять все мечты и надежды всех людей в Саудовской Аравии и всех женщин дома", - сказала Барнави.

Как отмечают в SpaceX, будет возможность поговорить с экипажем корабля в прямом эфире.

"Первая возможность поговорить в прямом эфире с экипажем Ax-2 на орбите будет сегодня в 20:40 по восточному времени. Будет подтверждена примерно за 15 минут до начала события", - говорится в сообщении.

  • 20 апреля SpaceX предприняла попытку запуска гигантского космического корабля Starship ракетой-носителем Super Heavy с базы в Техасе. Запуск прошел с задержкой в ​​несколько минут. Взлетев и достигнув высоты в 38 км, ракета-носитель начала неконтролируемо вращаться и сбилась с правильного курса. Чуть позже Starship взорвалась. Поэтому экоактивисты подали в суд на Офис гражданской авиации США, и хотят лишить SpaceX лицензии.
  • Впоследствии ракета Falcon Heavy американской компании SpaceX запустила на орбиту спутник ViaSat-3 Americas, вес которого составляет 6,7 тонн.
  • Компания SpaceX утром 14 мая запустила на орбиту 56 новых широкополосных спутников Starlink и в рамках последней успешной миссии усадила в море ракету.
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Илон Маск
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