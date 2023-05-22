Об этом говорится в твиттере SpaceX.

Ракета-носитель успешно приземлилась спустя примерно семь минут 45 секунд после запуска.

"Первая степень ускорителя Falcon 9 приземлилась в зоне посадки 1, впервые для миссии полета человека в космос", - говорилось в сообщении.

Космический корабль Ax-2 SpaceX Dragon под названием Freedom отделился от верхнего блока Falcon 9 спустя примерно 12 минут после старта, как было запланировано.

В состав экипажа входят автогонщик и бизнесмен Джон Шоффнер, а также саудовские космонавты Али аль-Карни и Райяна Барнауи. Командир экипажа – ветеран космических полетов, экскосмонавт NASA Пегги Уитсон.

Следующие 16 часов они проведут на борту Crew Dragon, когда он пролетит вокруг земной орбиты, выполняя маневры, чтобы выровняться с МКС. Космический корабль должен пристыковаться в орбитальную лабораторию примерно через 12 часов после запуска.

По данным CNN, экипаж присоединится к семи астронавтам, которые уже находятся на борту космической станции. Члены миссии проведут там около восьми дней. В течение этого времени они будут работать над более чем 20 исследованиями и научными проектами.

Ax-2 – второй космический полет Freedom, уже доставлявший миссию SpaceX Crew-4 до орбитальной станции. Это также второй запуск Axiom в МКС с частным экипажем после Ax-1 в апреле 2022 года.

Райяна Барнави, представительница Саудовской Аравии, станет первой саудовской женщиной, когда-либо побывавшей в космосе.

"Для меня большая честь и счастье представлять все мечты и надежды всех людей в Саудовской Аравии и всех женщин дома", - сказала Барнави.

Как отмечают в SpaceX, будет возможность поговорить с экипажем корабля в прямом эфире.

"Первая возможность поговорить в прямом эфире с экипажем Ax-2 на орбите будет сегодня в 20:40 по восточному времени. Будет подтверждена примерно за 15 минут до начала события", - говорится в сообщении.