Ракета SpaceX с космическими туристами на борту прибыла на МКС
В понедельник, 22 мая, ракета SpaceX с космическими туристами на борту прибыла на Международную космическую станцию – частная миссия Ax-2 пробудет там неделю
Об этом сообщила NASA.
Астронавты частной миссии Axiom Mission 2 Пегги Уитсон, Джон Шоффнер, Али аль-Карни и Райяна Барнауи прибыли на Международную космическую станцию в 09:12 по восточному времени. Открытие люка и приветствие туристов на станции состоится в прямом эфире.
"Стыковка подтверждена!", - пишет Space X .
- 21 мая в 17:37 по местному времени из Флориды была запущена ракета SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Миссия Ax-2 проведет неделю на борту Международной космической станции. В состав экипажа входят автогонщик и бизнесмен Джон Шоффнер, а также саудовские космонавты Али аль-Карни и Райяна Барнауи. Командир экипажа – ветеран космических полетов, экс-космонавт NASA Пегги Уитсон.
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