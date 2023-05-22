Ракета SpaceX с космическими туристами на борту прибыла на МКС

Об этом сообщила NASA.

Астронавты частной миссии Axiom Mission 2 Пегги Уитсон, Джон Шоффнер, Али аль-Карни и Райяна Барнауи прибыли на Международную космическую станцию в 09:12 по восточному времени. Открытие люка и приветствие туристов на станции состоится в прямом эфире.

"Стыковка подтверждена!", - пишет Space X .