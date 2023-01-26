Ракета SpaceX доставила в Космос рекордное количество спутников Starlink
Американская компания SpaceX запустила рекордное для ракеты Falcon 9 количество спутников Starlink – 56 аппаратов, весом более 17 тонн
Об этом сообщает space.com.
Как пишет издание, компания SpaceX отметилась очередной рекордной миссией – ракета Falcon 9 вывела на орбиту тяжелый для себя груз общим весом 17,4 тонны, доставив в космос сразу 56 новых спутников Starlink. Ракета стартовала с мыса Канаверал.
"До этого ракетоноситель Falcon 9 восемь раз доставлял в космос различные грузы, включая перевозку экипажей астронавтов на МКС в рамках состоявшихся в ноябре 2021 года и апреле 2022 года миссий Crew-3 и Crew-4 соответственно. Также повторно использовался обтекаемый верх ракеты с грузом спутников", - объясняет издание.
По сообщению SpaceX, запуск добавит очередную порцию спутников в гигантскую группировку Starlink, обеспечивающую широкополосным интернетом пользователей во многих регионах мира.
"Эта группировка уже включает более 3400 рабочих объектов, и их количество будет только расти", - подчеркивают специалисты компании.
Как отмечает space.com, основатель и глава компании Илон Маск уже получил разрешение на запуск 7500 спутников Starlink и подал заявку на вывод в космос еще 30 тысяч новых объектов. Запуск, состоявшийся 24 января, стал уже шестым для SpaceX в 2023 году и 205-м для компании.
"Если компания сможет сохранить темп, заданный в январе, то побьет абсолютный рекорд 2022 года - тогда она совершила 61 запуск, далеко опередив все государственные и частные структуры", - отмечает издание.
- Напомним, только в течение декабря Украина получила 8 тыс. базовых станций Starlink.
- В феврале Украина получит из Германии партию из 10 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink. Также Германия обещала выделить 20 млн евро на оплату услуг Starlink для Украины.
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