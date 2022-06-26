Ракета, которая, вероятно, летела в Киев с юга, была замечена на критически низкой высоте от Южноукраинской АЭС, - Энергоатом
26 июня, во время утренних обстрелов российских оккупантов, ракета пролетела низко над Южноукраинской АЭС. В Энергоатоме такие действия врага назвали ядерным терроризмом
Об этом сообщает Энергоатом .
"Сегодня, 26 июня, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму - в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы", – говорится в сообщении.
Прилет был зафиксирован на видео с камер наблюдения.
"В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой", - добавили в пресс-службе. Энергоатом.
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