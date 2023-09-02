Ракета Х-22: все о вооружении, которое Россия использует для террористических атак

Еспресо рассказывает о технических характеристиках Х-22, для чего на самом деле разрабатывали ракету и почему ее называют "слепой".

Ракета Х-22: разработка и технические характеристики

Х-22 "Буря" – это советские сверхзвуковые противокорабельные ракеты большой дальности класса "воздух - земля". Разрабатывать их начали в 1958 году, первый пуск состоялся в 1963-м, а на вооружение Х-22 принимались в конце 1960-х и в 1970-х годах. Ракету создавали для поражения авианосцев с помощью фугасно-кумулятивной или ядерной боеголовки.

Запуск ракеты осуществляется из сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-22 и Ту-22М. Вместе ракета с самолетом формирует авиационный ракетный комплекс К-22. Сама ракета Х-22 весит до 6 тонн, а ее боевая часть достигает тонны.

Фото: suprotyv

Основные характеристики Х-22 "Буря"

Длина – 11,65 м

Ширина – 1,23 м

Диаметр – 92 см

Высота применения – 10 км

Дальность полета – до 300 км

Скорость – 3,5 маха (до 4000 км/ч)

Вес – 5820 кг

Вес боеголовки – 950 кг

Относительно стоимости ракеты журнал Forbes Ukraine, пытаясь вычислить стоимость боеприпасов, выпущенных россиянами по Украине, определил цену Х-22 в 1 млн долларов США. Однако такая калькуляция достаточно условна, говорится в материале Defense Express. Производство Х-22 завершилось в 1980-х и осуществлялось в условиях плановой экономики СССР. Чтобы определить стоимость ракет, нужно конвертировать советские рубли в доллары, с погрешностью на инфляцию. При том, что даже приблизительную стоимость Х-22 Советский Союз никогда не объявлял.

В любом случае "Бури" – гораздо более дешевый расходный материал для рашистов, чем "Калибры" или "Искандеры". Поэтому использование Х-22 для обстрелов Украины свидетельствует, прежде всего, о нехватке у агрессоров ракет более высокого класса, убеждены военные обозреватели.

"Сложные и опасные в эксплуатации советские крылатые ракеты Х-22 до начала войны лежали у рашистов на складах хранения. Хотя формально и оставались на вооружении ВС РФ. Точное количество ракет Х-22 в распоряжении рашистов неизвестно по понятным причинам. Но сам факт применения настолько устаревших крылатых ракет может свидетельствовать о том, что у орков действительно иссякают запасы ракет комплексов "Искандер" и "Калибр", и восстановить запасы этих КР из-за санкций Запада самим россиянам кажется невозможным", - говорилось в материале. Специалисты Международного института стратегических исследований (IISS) также отмечали , что массовое применение ракет Х-22 для ударов по наземным целям свидетельствует, что высокоточные ракеты Россия хочет сохранить на случай крайней необходимости.

Х-22 и военные преступления в Украине

По прямому назначению (уничтожение надводных целей) ракетный комплекс К-22 с ракетами Х-22 в российско-украинской войне захватчики не использовали. Однако спустя несколько месяцев после начала широкомасштабного вторжения появились первые сообщения о применении ракет Х-22 для обстрелов сухопутных целей. В частности, о том, что Россия массово использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты, в мае 2022 года американским партнерам сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что россияне ежедневно выпускают по 10-14 крылатых ракет Х-22 по объектам гражданской инфраструктуры.

Данную информацию также подтвердили в британской разведке. Там отмечалось , что использование этих ракет для обстрелов наземных целей с обычными боеголовками не может быть точным и приводит к большим разрушениям и жертвам среди мирных жителей. Из-за обстрелов ракетами Х-22 действительно было немало жертв среди гражданских.

Так, 9 мая 2022 года российские войска обстреляли ракетами "Буря" склады в Одессе и торговый центр Riviera в селе Фонтанка. Тогда погиб по меньшей мере один человек, пятеро были ранены.

В ночь на 27 июня 2022 года (ночью) российские военные нанесли ракетный удар по жилому кварталу в селе Маяки на Одесчине, повредив 65 частных домов. Множественные ранения получили 8 мирных жителей, среди которых двое трехлетних близнецов. В тот же день был совершен кровавый теракт и в Кременчуге Полтавской области - ракетами Х-22 Россия нанесла удар по торговому центру "Амстор". На момент атаки в ТЦ было до тысячи человек. В результате удара и пожара центр был полностью разрушен. Погиб как минимум 21 человек.

18 человек (среди них 2 детей) погибли в результате обстрелов курортного поселка Сергеевка в Одесской области. 1 июля 2022 года российские войска обстреляли ракетами Х-22 многоквартирное здание и две базы отдыха. Еще более 30 человек получили ранения.

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Наиболее кровавый террористический акт с помощью ракет "Буря" рашисты совершили 14 января 2023 года. Ракета, выпущенная из Курской области, попала в многоэтажку в Днепре. Под завалами разрушенного дома погибли 46 человек, в том числе 6 детей.

"Слепая" ракета для террористических актов

Любые обстрелы ракетами Х-22 населенных пунктов могут квалифицироваться как терроризм, отмечают эксперты.

"Если это была ракета Х-22, то она могла попасть куда угодно. Это ракеты начала 1950-х гг., они очень устаревшие и могут попадать с отклонением до 1 км. Россияне могли целиться в любое место в Кременчуге и попасть по торговому центру. Фактически это терроризм. Применение такого оружия по городам, по жилым массивам означает простое желание убить людей", - отмечал военный аналитик Михаил Самусь.

Так, во время обстрела ТРЦ "Амстор" другая ракета почти попала в завод "Кредмаш" в Кременчуге. Расстояние между двумя объектами составляет около километра.

Актом государственного терроризма обстрелы ракетами Х-22 называет и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. В аналитическом материале на сайте Еспресо он называет эти ракеты "слепыми".

"У этих ракет есть головки самонаведения, которые являются релокационными, и которые способны захватывать только такие радиоконтрастные цели в виде группы зданий или отдельных мостов. Так вот эта точность является абсолютно низкой", – пишет Згурец.

Так, 20 мая 2022 года крылатая ракета Х-22 попала в городской Дворец культуры в Лозовой Харьковской области. Пострадали 7 человек, младшему из них 11 лет. Специалисты отмечают, что ракета могла попасть в дом, поскольку он наиболее радиоконтрастен из всех зданий вокруг – стоит отдельно от других и у большого парка. Если самый большой объект в море, захватываемый головкой самонаведения, вероятнее всего и является авианосцем, то в городе ракета может выбрать любую цель.

Существует модернизация Х-22 и без радиолокационной ГСН, где за наводку отвечает только инерциальная система наведения.



Если эти головки самонаведения не используются, а ракета летит только с помощью инерционной системы наведения, то квадрат, в который она должна попасть, составляет 10 км. Это означает, что с такой точностью нельзя попасть в любой объект, который это означает, что эта ракета летит на дальность 500 км, и попадает в то, что захватит ее головка самонаведения, которая видит только группу объектов, группу зданий на земле.Или если она летит по координатам, то она попадает в цель, которая попадает в этот квадрат или около 10 на 10 км", – пишет Згурец.

Обстрелы городов с точностью попадания до 10 км, иначе как терроризм квалифицировать нельзя, убеждены аналитики Defense Express.

Это действительно ракеты, которые используются для террористических ударов, что и демонстрирует РФ. Кстати, эту ракету не просто так уничтожить, поскольку когда она спускается с самолета, то набирает высоту до 22 км, разгоняется до скорости 3-4 маха, а когда до цели остается 60 км, она начинает пикировать на цель с достаточно высокой скоростью. попадает в тот объект, который видит головка самонаведения.

К слову, эта ракета имеет самую большую боевую часть по сравнению с другими ракетами, которые сегодня использует РФ. Вес боевой части у ракеты Х-22 составляет 1 тонну. То есть если мы видим, что такая слепая ракета попала в торговый центр, то и есть последствия: взорвалось около 1 тонны взрывчатого вещества. Это привело к возгоранию газовых баллонов, которые были в торговом центре, или других элементов конструкции, что повлекло за собой такой большой пожар. Так что использование этих крылатых ракет Х-22, которые собственно, абсолютно слепы с точки зрения выполнения военных миссий, является лишь признаком того, что Россия пытается запугать украинское население такими мощными ударами ракетных вооружений, а с другой стороны - это говорит о том, что это акт государственного терроризма, потому что эти ракеты являются неизбирательными действиями.

"Бить ракетами Х-22 по городам – это прямое свидетельство желания рашистов уничтожить как можно больше гражданских лиц. Радиолокационная система наведения этих ракет настолько примитивна, что может захватить на фоне земли лишь объект типа "отдельные промышленные сооружения". То есть даже в СССР понимали , что реальная эффективность Х-22 для удара по городам с военной точки зрения около нулевая, поэтому идеологию их использования для РФ сейчас необходимо рассматривать не с точки зрения военной логики, а террористов, поскольку даже ракета не уничтожила запланированную военную или промышленную. цель, а убила гражданских, то для Кремля это все равно успех», – говорится в материале.

К слову, производство по российским ударам ракетами Х-22 по гражданским объектам в Днепре, Кременчуге и Одесской области объединили в одно уголовное дело. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин пообещал "найти каждого, кто имеет отношение к этим событиям".

Как бороться с ракетами Х-22

Ракету Х-22 уничтожить очень сложно. Когда она спускается с самолета, набирает высоту до 22 км, разгоняется до скорости 3-4 махов. Когда до цели остается 60 км, ракета начинает пикировать с достаточно высокой скоростью и попадает в объект, который видит головка самонаведения. В марте 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат называл Х-22 среди ракет, которые украинская противовоздушная оборона сбить не может.

"Когда ракета летит с такой большой скоростью и входит в зону поражения зенитного ракетного комплекса, у нашей боевой службы С-300, скажем, есть всего до 40 секунд, чтобы ее обнаружить обзорным радаром, непосредственно захватить радаром подсветки и осуществить пуск ракеты. В это время физически мало операторам устаревшего советского комплекса для успешного выполнения такой задачи", - объяснял спикер.

По его словам, ни одна из более 120 ракет Х-22, которые к тому времени были выпущены с начала полномасштабной агрессии, так и не была сбита.

Самым эффективным средством противодействия ракетам Х-22 является уничтожение самих носителей истребительной авиацией. Для этого воздушным силам ВСУ нужны дальнобойные ракеты "воздух-воздух" и современные самолеты. В случае приближения решетских Ту-22М3 они попадали бы под огонь истребителей прикрытия и ЗРК сил обороны.

Борьбе с рашистскими "слепыми" ракетами посодействовало получение Украиной американских ЗРК Patriot. На том, что защита от Х-22 является одной из основных задач "Патриотов", отмечал командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук.