Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"В одном из крупных населенных пунктов Львовщины, который мы не можем называть, раздался взрыв около 17 часов во время воздушной тревоги. По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ, Юрия Игната, из акватории Каспийского моря было выпущено восемь ракет, однако семь наши силы ПВО сбили, а именно шесть ракет сбили ракетные войска и один авиаистребитель. Юрий Игнат уточнил, что ракета попала в ракетно-зенитную установку, после чего появилась информация от Максима Козицкого, председателя Львовской ОВА, который отметил, что ракета попала в военную часть Червоноградского района", — отметила корреспондентка Эспрессо.



Ирина Островская отметила, что, по информации Козицкого, сбито шесть ракет, а Юрий Игнат ранее отмечал семь успешно сбитых ракет.



"Также глава Львовской ОВА сообщил о двух взрывах. Информация о пострадавших отсутствует, масштабы разрушений еще уточняют", — рассказала корреспондентка.

2 августа оккупанты обстреляли Львовщину ракетами

Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ выпустила 8 крылатых ракет из района Каспийского моря, 7 из них сбила украинская ПВО

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