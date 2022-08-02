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Главная война с Россией Ракета из акватории Каспийского моря попала по воинской части во Львовской области, - корреспондентка Еспресо Островская
Эксклюзив

Ракета из акватории Каспийского моря попала по воинской части во Львовской области, - корреспондентка Еспресо Островская

2 августа, 2022 вторник
22:11
война с Россией

Ирина Островская, корреспондентка Эспрессо, сообщила информацию о ракетном ударе, нанесенном 2 августа около 17.00 по Львовщине.

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"В одном из крупных населенных пунктов Львовщины, который мы не можем называть, раздался взрыв около 17 часов во время воздушной тревоги. По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ, Юрия Игната, из акватории Каспийского моря было выпущено восемь ракет, однако семь наши силы ПВО сбили, а именно шесть ракет сбили ракетные войска и один авиаистребитель. Юрий Игнат уточнил, что ракета попала в ракетно-зенитную установку, после чего появилась информация от Максима Козицкого, председателя Львовской ОВА, который отметил, что ракета попала в военную часть Червоноградского района", — отметила корреспондентка Эспрессо.

Ирина Островская отметила, что, по информации Козицкого, сбито шесть ракет, а Юрий Игнат ранее отмечал семь успешно сбитых ракет.

"Также глава Львовской ОВА сообщил о двух взрывах. Информация о пострадавших отсутствует, масштабы разрушений еще уточняют", — рассказала корреспондентка.

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