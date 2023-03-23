Об этом сообщает прессслужба НАПК .

В Агентстве отметили, что основанием для внесения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны стало продолжение работы банка на территории страны-агрессора. К тому же Raiffeisen признал "ДНР" и "ЛНР".

"На сегодняшний день Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, по которому российские субъекты хозяйствования осуществляют операции в долларах и евро. Таким образом, банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессора своими налогами", - заявили в НАПК.

В ведомстве отметили, что кроме того, что Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в РФ, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов. Осенью 2022 года отчетность показала, что в третьем квартале российский Райффайзен Банк обновил рекорд чистой прибыли, заработав 790 млн евро. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в четыре раза. На дочернее российское представительство банка пришлось почти 70% чистой прибыли всей группы.

Кроме того, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города.