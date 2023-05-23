Raiffeisen Bank International разработал способ покинуть российский рынок, - Reuters
Raiffeisen Bank International отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Теперь австрийская группа намерена отделить Raiffeisen от состава и передать акционерам
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Raiffeisen несколько месяцев безуспешно пытался найти покупателя и снизить растущее давление со стороны европейских чиновников и инвесторов, требующих его ухода с российского рынка. В результате второй по величине банк в Австрии начал готовиться к обособлению российских активов.
Разделение бизнеса оказалось более вероятным сценарием, чем продажа, поскольку любой потенциальный покупатель был озабочен западными санкциями, сказал агентству один из собеседников.
"Raiffeisen будет продолжать работу над потенциальными сделками, которые приведут к продаже или spin-off Райффайзенбанку в России", - сказал представитель RBI.
Ранее глава Raiffeisen Йоханн Штробль предполагал, что российское подразделение будет выведено из состава группы, если его не удастся продать. Он также рассказал, что банк получил предложение поменять российский бизнес на активы Sberbank Europe в странах Европы.
Хотя идея обособления пользуется полной поддержкой со стороны правительства Австрии, банку все еще потребуется одобрение Европейского центрального банка, а также согласие Вашингтона, который сейчас ведет проверку бизнеса Raiffeisen в России.
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